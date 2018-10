Solari: “La idea es ir a Melilla y jugar con dos cojones”

Santiago Solari, técnico interino del Real Madrid en sustitución del despedido Julen Lopetegui, ha comparecido este martes por primera vez en la sala de prensa de Valdebebas. A las once de la mañana ha dirigido su primera sesión al frente del equipo blanco, al que ve “dolido”, y luego ha departido durante 10 minutos escasos con los periodistas, antes del encuentro del miércoles contra el Melilla en la Copa del Rey.

“Veo al vestuario dolido, pero con muchas ganas de arrancar y revertir la situación. Es un grupo de campeones, de guerreros que han ganado muchísimas cosas para este club. La situación no es la más fácil, pero les vi con muchas ganas de revertirlo”, ha insistido el argentino durante la intervención, en la que ha dicho que su único objetivo ahora mismo es “ganar mañana [por el miércoles]”.

Interrogado sobre qué idea desea proponer, fue rotundo. “La idea es ir a Melilla mañana y jugar con dos cojones, esa es la idea que tenemos”, ha respondido el nuevo preparador del Madrid, que ha añadido: “Trabajar en el Madrid es una gran oportunidad y es un trabajo hermoso; en cualquier lado, no solo como entrenador del primer equipo. He sudado la camiseta hasta la última gota, como otros que han pasado y no están. El Madrid nos incluye en su grandeza, nos supera a todos, pero a la vez nos incluye a todos”.

Una de esas referencias es el francés Zinedine Zidane, que encadenó tres títulos de la Copa de Europa al frente del equipo cuando aterrizó en el banquillo en una situación similar de interinidad. “A Zizou dejémosle en paz. Es una de las figuras más grandes del Real Madrid, no lo podemos adjetivar. Mejor dejarlo tranquilo, en su grandeza, y no dedicarnos a comparar a nadie con él porque es incomparable”, ha resuelto.