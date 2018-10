Las peticiones de Conte dificultan su negociación con el Real Madrid

Las negociaciones entre el Real Madrid y Antonio Conte se han estancado en apenas unas horas. Entre las postrimerías del clásico del Camp Nou, en la tarde del domingo, y el mediodía del lunes. El tiempo que le ha llevado al club que preside Florentino Pérez verificar que el entrenador italiano no está desesperado por sentarse en el banquillo del Bernabéu. El tiempo que le ha llevado a Conte comprobar que el Madrid tampoco le consideraba la única opción que ofrecía el mercado y, tal vez por ello, no le han tomado muy en serio, a decir de una de las personas que participa de los contactos. En medio de la incertidumbre, Julen Lopetegui, el hombre al que se suponía que reemplazaría Conte, que desde hace semanas sabe que le van a despedir, dirigió el entrenamiento de este lunes por la mañana en Valdebebas.

Lo último que se sabía de Antonio Conte hasta la semana pasada es que se hallaba de vacaciones en Egipto porque un amigo suyo había publicado su foto cerca del mar Rojo, luciendo moreno africano, pantalones cortos y camiseta de playa. El hombre se había tomado el descanso del guerrero, calificativo que, en su caso, armoniza con el carácter que un representante que le conoce bien define como “bélico”.

Venía de ganarle un juicio al Chelsea, donde desafió abiertamente al propietario, Roman Abramovich. Lo hizo presentándose en el vestuario de Cobham después de que el club anunciara su despido públicamente sin finiquitarle formalmente. Allí dirigió dos entrenamientos mezclándose de nuevo con jugadores, que en su mayoría habían dejado de respaldarle, solo para reunir pruebas de que él no abandonó su puesto. A la postre, las evidencias le permitieron reclamar con éxito ante el juez una indemnización del 100% del contrato que le debían y no el 60%, que era lo que Abramovich pretendió pagarle. No se conoce nada similar en la historia reciente del fútbol. Tampoco se conoce un entrenador que haya dejado plantada a la familia Agnelli, propietarios de la Juventus, en plena pretemporada. Esto hizo Conte cuando verificó que el club turinés no satisfacía sus requerimientos de altas y bajas.

Parafraseando a los funcionarios madridistas que en estos días discutían las posibles salidas a la crisis deportiva, Conte era el paradigma de la “mano dura” en la gestión de vestuarios. Ese era el cartel que lucía cuando Florentino Pérez le imaginó en el papel de justiciero de una plantilla a la que culpa de haberse aburguesado. Lo que no debió imaginar el mandatario madridista fue que Conte no se reservaría la mano de piedra solo para los futbolistas.

Conte aclaró a los emisarios del club que si querían contratarle, él trabajaba en equipo y necesitaba contar con un amplio grupo de colaboradores de su confianza. Exigió que se incluyera a sus ayudantes de campo, preparador físico, preparador de porteros y nutricionista. Más de cuatro personas. Toda una guardia pretoriana. El interlocutor del Madrid le replicó que el club prefería acompañarle de gente que conociera “la casa”, porque ya tenía preparadores físicos, como Pintus, y también nutricionistas, e incluso ayudantes de campo.

Convencido de que le llamaban para emprender una campaña de dificultad extrema, lo último que se le pasó por la cabeza a Conte fue verse solo rodeado por extraños. Su respuesta fue que, así, no le interesaba comprometerse. Esto, según fuentes de la directiva, molestó sobremanera a Florentino Pérez.

Después de despedirse unilateralmente de los Agnelli y tras marear a Abramovich en los tribunales, ahora Antonio Conte se coloca en una posición privilegiada para añadir que cuando Florentino Pérez le fue a buscar, él no dijo que sí a la primera.