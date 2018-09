Sergio Ramos responde a Griezmann: “La ignorancia es muy atrevida”

Sergio Ramos se ajustó el casco y se metió en la trinchera mediática para criticar la soberbia que detecta en el mayor aspirante al Balón de Oro de la temporada, el francés Antoine Griezmann, campeón del mundo en Rusia, que este lunes declaró en una entrevista a As que él ya considera que ha alcanzado el nivel de Messi y Cristiano. “Ya me veo comiendo en la misma mesa de Messi y Cristiano”, dijo el mediapunta del Atlético.

“Siempre he dicho que la ignorancia es muy atrevida”, replicó Ramos, cuando le recordaron las palabras de su colega de profesión, este martes en Valdebebas. “Yo cuando escucho hablar a este chaval me acuerdo mucho de los Totti, de Buffon, de Maldini, de Raúl, de Xavi, de Iniesta, de Iker, de jugadores que han ganado todo, que están repletos de títulos en su casa y ninguno tiene el Balón de Oro”.

Messi y Cristiano han conquistado todos los Balones de Oro en disputa desde 2007. Este año, por primera vez, los dos gigantes hegemónicos parecen menos favoritos que otros jugadores como Modric, finalista del Mundial y campeón de la Champions, o Griezmann campeón del Mundial y ganador de la Liga Europa.

“Cada uno es libre de expresar su opinión”, prosiguió Ramos, “pero [Griezmann] debería dejarse aconsejar por su entrenador, por el Cholo, o por jugadores de su equipo como Godín, como Koke, que reúnen también ciertos valores que le vendrían bien. Aun así, yo nunca me he quedado corto y siempre he dicho que es un gran jugador al que le deseo lo mejor”.

Ramos habló después del último entrenamiento del Madrid antes de enfrentar a la Roma en el debut de la Champions esta temporada, el miércoles en el Bernabéu. El primer capitán madridista aprovechó la conferencia para recordar el valor que le atribuyen él y sus compañeros al título que han logrado tres veces en los últimos tres años. “Cualquiera de nosotros prefiere una Champions por cada tres Copas del Rey”, señaló, tentado por la risa.

Cristiano nos quitaba algunas cosas. Antes jugábamos mucho a la contra. Ahora tenemos más posesión

Ramos también fue consultado por la opinión del entrenador de la Roma, Eusebio di Francesco, que hace poco manifestó que sin Cristiano el Madrid funciona mejor colectivamente, comete menos errores organizativos y ha propiciado la aparición de nuevos líderes.

“Yo respeto la opinión de todo el mundo”, lo aprobó Ramos, “y sobre todo de la gente del fútbol que lo ha vivido desde un terreno de juego. Es cierto que Cris te da muchas cosas y que también te quitaba otras. Te quitaba muy pocas pero como bien dice Di Francesco éramos muy verticales con él, jugábamos mucho a la contra aprovechando su velocidad. Porque él tenía mucho gol”.

“Quizás”, concluyó, “ahora esas virtudes que tenía el Madrid con Cris hay que adaptarlas a la actual plantilla. Ahora el Madrid tiene más posesión, otra manera de hacer daño a los rivales. Eso es lo que teneos que potenciar a la hora de medirnos a los grandes equipos”.