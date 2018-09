Valverde: “Me voy un poquito preocupado”

Con el Barcelona entregado a jugar en el campo de la Real Sociedad, apareció la figura de Ter Stegen para frenar los remates de Theo y Juanmi cuando el marcador estaba 1-0. Una vez más el portero alemán se convierte en el pilar de la victoria azulgrana. “Ha tenido buenas intervenciones. Nos ha salvado, pero cada uno cumple su función en el equipo, los delanteros están para marcar y los guardametas para parar”, explicó Valverde.

Las estadísticas dicen que Rulli y Ter Stegen terminaron el duelo empatados en paradas, cuatro cada uno. El Barcelona, en cualquier caso, concedió siete remates por 11 de la Real. Sin embargo, el meta alemán fue un manto de tranquilidad para sus compañeros. Falló ocho pases y recuperó ocho balones, por los 21 y siete que firmó el portero argentino, que la semana pasada se estrenó bajo el larguero de la Albiceleste. “Marc ha estado a su nivel, para mí es el mejor portero del mundo”, lo elogió Jordi Alba. “Es un placer tener a un portero como Ter Stegen, siempre nos ayuda muchísimo”, sumó Sergi Roberto.

“No hemos tenido el acierto necesario o el rival ha hecho buenas paradas. Estábamos cómodos y hemos tenido tranquilidad y pausa. Pero, después de no marcar, han llegado sus goles”, analizó Garitano. Y se lamentó por recibir dos goles de estrategia. “No te puedes ni imaginar la pena que me da. Ellos te exigen mucho e intentas controlar todas las situaciones. Pero no hemos tenido acierto en el balón parado. Puede pasar que el Barça te haga goles, pero que te los haga en dos saques de esquina… Esto es alta competición y hay que ser solventes. La diferencia está en los grandes detalles”, dijo el técnico de la Real.

“Estoy orgulloso de todo el equipo, creo que merecíamos algo más. Es difícil jugarle así ante el Barça. Ellos nos han metido en dos rebotes. Hay que estar muy contentos por el estadio, por la gente y por nosotros”, concluyó Elustondo.