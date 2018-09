La doble campeona olímpica de ciclismo en pista Kristina Vogel queda parapléjica

La ciclista de pista Kristina Vogel, campeona olímpica en 2012 y 2016, ha anunciado este viernes que se ha quedado parapléjica y que permanecerá en silla de ruedas tras el grave accidente que sufrió en junio mientras entrenaba.

La alemana de 27 años, poseedora de 11 títulos mundiales, chocó con otro ciclista cuando rodaba a gran velocidad mientras se entrenaba en la pista cubierta del velódromo de Cottbus. Fue operada de urgencia en Berlín.

En una entrevista concedida a la revista Der Spiegel, la corredora revela este viernes que no podrá volver a usar sus piernas. "No hay otra forma de decirlo. Poco importa cómo lo presentes, no podré andar más", explicó. "¿Pero qué debo hacer? Creo que cuanto antes aceptemos una nueva situación, mejor nos podremos enfrentar a ella".

En la entrevista explica que su médula espinal fue seccionada a la altura de la séptima vértebra, perdiendo así toda sensibilidad en sus piernas.¿Se dedicará al deporte paralímpico? "No sé si tengo ganas de volver un día al deporte de competición, y, en ese caso, en qué disciplina", respondió Vogel, poseedora de varios récords del mundo a nivel individual y de equipos.

"De hecho, me comparo con un bebé que debe aprender a darse la vuelta y a sentarse". Por primera vez en mi vida no tengo nada que hacer. Quiero disfrutar de esta situación. Soy libre por primera vez", afirmó.

La alemana, campeona olímpica de velocidad por equipos en 2012, consiguió el título individual en Rio de Janeiro en 2016. También logró el oro por equipos en los Mundiales de 2012, 2013, 2014 y 2018, mientras que a nivel individual venció en 2014, 2015, 2017 y 2018, y en el campeonato del mundo de keirin en 2014, 2016 y 2017.