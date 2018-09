Isco se niega a responder a un periodista de EL PAÍS sobre la selección española

El jugador de la selección española y del Real Madrid Isco se ha negado a responder a una pregunta del periodista de EL PAÍS Diego Torres durante la rueda de prensa celebrada este jueves en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, previa al partido de la Liga de Naciones que España disputará este sábado en Londres contra Inglaterra.

Torres ha preguntado al futbolista "que cómo siente que hace más daño a los rivales cuando se cierran atrás, si recibiendo el balón entre líneas o bajando al mediocampo".

El jugador no ha querido responder a esta cuestión futbolística: "Yo a ti no te voy a contestar", ha dicho Isco. "Diga lo que diga, vas a poner lo que quieras en tu sección del periódico, así que te voy a dejar en esa línea en la que estás escribiendo y que intentes molestar lo menos posible", ha continuado. "Esto [en referencia a la selección] es de todos, necesitamos ayuda de fuera, no necesitamos a gente que nos esté pegando palos continuamente", ha concluido el medio. Posteriormente, un empleado de la Federación ha dado la palabra a otro periodista.

Durante el pasado Mundial de Rusia, Isco ya se pronunció en Twitter sobre un artículo de Diego Torres titulado La ira de Iniesta y la crecida de Isco. En esta red social, el futbolista escribió: "Diego Torres definitivamente eres muy pero que muy malo".