Enric Mas: “Estoy aquí para ver qué día reviento”

Atacan Nairo y Mikel Landa y cede un poco Roglic, pero Enric Mas, que estáen fuga, delante, desde hacía tiempo, sigue alejándose, inalcanzable para los ciclistas más fuertes del momento. Es una tarde de abril, de lluvia y frío. Mas, mallorquín de Artà (7 de enero de 1995) gana arriba, en Arrate, la etapa reina de la Vuelta al País Vasco, y los directores de otros equipos aplauden, admirados, un ciclista serio, que sabe preparar los compromisos, y va a por ellos. Un campeón ha comenzado a revelarse. Ya antes, cuando a los 21 años ya se mezclaba con aplomo en los pelotones más importantes, gente como Miguel Indurain y Alberto Contador, a quien se asemeja en el estilo de escalador de talento, le habían señalado con el dedo. Era el elegido. “Desde pequeño sueño con ser alguien en el ciclismo, así que voy a intentarlo”, dice Mas, 10º en la general, a 46s de la referencia Valverde. La afición le espera este domingo en La Covatilla, al final de la primera etapa de montaña verdadera de la Vuelta.

Pregunta. ¿Cómo empezó en el ciclismo? ¿Le viene de familia?

Respuesta. No, no. Yo jugaba a básquet y un amigo me decía ven a probar la bici, ven a probar. Un día fui y me gustó, y así, hasta que empezamos las carreras, y poco a poco he ido creciendo.

P. Pero tiene un primo que fue profesional hace unos años, Toni Colom…

R. Yo tenía relación con él, pero casi nada, no me pegó la afición. Y en 2010, estaba en un centro de alto de rendimiento de Mallorca, y él entró como entrenador, y ahí empezamos el contacto de verdad.

P. Y salió escalador…

R. Iba bien en las subidas, pero estaba gordete. Cuando era pequeño me encantaba comer, como ahora, jeje, pero estaba gordete y subía igual... En categorías inferiores da igual...

P. De júnior corrió en el equipo de la Fundación de Contador, pero después sorprendió al mundillo y se fue al equipo filial del Quick Step…

R. La gente quería que me quedara en la Fundación, y hubo un poco… no problemas, y Toni Colom junto con Matxin me decían que era una buena oportunidad ir allí, que tenían muy buen calendario y el equipo era muy bueno. Tuve suerte e hice muy buena temporada y me firmaron.

P. Y con ellos, a los 21 años, quedó segundo en el Valle de Aosta, una de las grandes pruebas amateur… ¿Fue dura la experiencia?

R. No... A mí me gustó mucho. Ver cosas nuevas, aprender idiomas, así es, así es...

P. Corre en un equipo belga. ¿No le gustaría correr en un equipo español? El Movistar intentó ficharlo…

R. Ahora tengo contrato con este equipo y estoy muy contento con ellos. Ahí tienen tres líderes, casi cuatro con Marc Soler, y, bueno, yo aquí puedo elegir calendario, me dan libertad de hacer la general... Tengo firmado otro año más y estoy muy bien.

P. El Quick Step, uno de los mejores del mundo, es un equipo de sprinters y clásicas. Los directores dicen que usted es su apuesta para ganar el Tour. ¿No le asusta?

R. Es verdad que nunca hizo equipazo para las grandes vueltas, y yo voy a tener un papel importante en el equipo... Y, no, no me asusta. A mí me gusta, me gusta…

P. Para la afición es usted el español que ilusiona. Casi le piden que gane la Vuelta…

R. No, no lo veo así. Esta Vuelta voy a ir día a día. En Alfacar me encontré bien, pero a lo mejor en la Covatilla me encuentro mal. Esto es así. Bastantes de los que estamos entre los primeros 15 de la general pueden ganar la Vuelta... Así que bueno... Ojalá sea así, pero, ya le digo, tengo 23 años. Llevaba mucho tiempo sin correr, prácticamente dos meses. Corrí en julio el GP de Valonia, pero solo dos días, porque me caí y me di un buen golpe en la rodilla y me retiré... La primera semana seguro que lo noto. En Alfaguara sufrí la falta de ritmo. Espero estar un poco mejor la segunda semana.

P. ¿La Covatilla llega muy pronto, entonces?

R. Bueno... ya llevamos bastantes días de carrera, así que... Pero no la conozco, no sé cómo se hará.

P. ¿Mejor no conocerla para subir más libre?

R. Jejeje, no sé... ya miraré vídeos y el equipo buscará todo tipo de información para llegar lo mejor preparado posible.

P. ¿Más allá de ir día a día, tiene algún objetivo preciso en su segunda Vuelta?

R. No, no... Estoy aquí para aprender y para ver qué día reviento. A ver si es en primera, segunda o tercera semana... Es para que el equipo vea cómo podemos afrontar el año que viene y para coger experiencia.