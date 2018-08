El Girona vence a un Villarreal frágil y desnortado

No ha comenzado con buen pie el Villarreal, derrotado en su segundo partido en su estadio, esta vez ante un Girona que aprovechó el mínimo error amarillo, maximizando su escasa presencia en ataque, frágil de moral el conjunto de Calleja con escasa carrocería en el centro del campo para las batallas cuerpo a cuerpo y los balones divididos. No sacó rédito el Villarreal a su buen primer periodo y se vino abajo en el segundo en cuanto un Girona organizado, con poco, se adelantó en el marcador y supo hacer pasar los minutos sin que no sucediese nada para lograr una victoria de fe, la que no encuentra un Villarreal de dos caras.

4-4-2 (Rombo) Javier Calleja 1 Asenjo 6 Víctor Ruiz 3 Álvaro 16 Alfonso Pedraza 2 Tarjeta amarilla 84' Tarjeta amarilla Mario 19 Cambio 74' Sale Miguel Layún Cazorla 8 Fornals 5 Cambio 65' Sale Bacca Santiago Cáseres 14 Tarjeta amarilla 74' Tarjeta amarilla Trigueros 17 Cambio 82' Sale Sansone Karl Toko Ekambi 7 Gerard Moreno 13 Bounou 2 Bernardo 15 Juanpe 5 Tarjeta amarilla 22' Tarjeta amarilla Alcalá 8 Pere Pons 29 Pedro Porro 11 Cambio 77' Sale Muniesa Tarjeta amarilla 55' Tarjeta amarilla Aday 6 Alex Granell 19 Cambio 58' Sale Aleix García Serrano Lozano 10 Cambio 80' Sale Patrick Roberts Borja García 7 1 goles 53' Gol Stuani 3-4-3 Eusebio Sacristán

Un 31 de agosto, 20 años atrás, el Villarreal se estrenaba en Primera en el Bernabéu, una hazaña para un equipo de pueblo, una bonita historia que pocos apostarían que tendría continuidad en la élite. Dos décadas

Villarreal

Girona 65.9% POSESIÓN 34.1% REMATES Al poste A puerta Paradas Fuera Otros 5 INTERVENCIONES DEL PORTERO 3

3 TARJETAS AMARILLAS 2

0 TARJETAS ROJAS 0

10 FALTAS RECIBIDAS 16

16 FALTAS COMETIDAS 11

127 BALONES PERDIDOS 121

58 BALONES RECUPERADOS 54

1 FUERA DE JUEGO 1

0 PENALTIES 0

después, la entidad de Roig se ha convertido en un referente del fútbol español, asiduo en Europa. Un ejemplo para muchos clubes menores, entre otros el Girona que quiere consolidarse en la máxima categoría y que se presentó en La Cerámica convencido de tener su opción a partir de la convicción en su propuesta como sucedió finalmente.

Eusebio está calcando el mismo sistema que buen rédito le procuró al Girona de Machín el curso pasado, con tres centrales y dos carrileros de largo recorrido, con Stuani y Lozano en la punta de ataque a la espera de cazar una contra o un balón colgado. Un dibujo que se le atragantó al Villarreal la temporada pasada en el mismo escenario. Se repitió la historia. Para desmontar el engranaje del cuadro catalán al conjunto de Calleja le requería paciencia y tacto, el que le faltaba a Trigueros que tuvo varias pérdidas de balón que comprometieron a los suyos. Intermitente Fornals, solo Cazorla se mostraba dúctil en los controles y pases, la mayoría buscando como destinatario a Gerard Moreno capaz de encontrar resquicios en la defensa del Girona donde no los hay, bien acompañado de Toko Ekambi que a punto estuvo de marcar de espuela al cuarto de hora.

No inquietaba el Girona, al que le faltaba la bala de Portu y solo padecía en defensa cuando el esférico llegaba a los pies de Gerard Moreno que pasada la media hora asistió a Toko Ekambi para que el camerunés marcara de disparo potente. Sin protestas del Girona, el colegiado dio validez al gol, bien anulado por el VAR cuando los de Eusebio se disponía a sacar de centro. La felicidad amarilla se tornó en decepción que pudo hacer virar de nuevo Gerard Moreno a segundos del descanso con un disparo combado del catalán que rozó el palo derecho de Bono. Fue su tercer aviso.

Ya en la segunda mitad, no necesitó ninguna advertencia el Girona para cantar bingo. Tras una pérdida en el centro del campo del Villarreal, Borja García avanzó hacia el área amarilla hasta encontrar el momento justo y filtrar un pase para Stuani que venció a Asenjo picando el esférico a su salida. El gol potenció las virtudes de los de Eusebio y destempló al Villarreal que, al igual que en la primera jornada contra la Real, vio que el rival le hacía daño con muy poco. Ni la fortuna acompañaba al equipo

castellonense que estrelló un esférico en la cruceta tras un disparo de Pedraza que rebotó en un defensor. Desorganizado, el empuje final de los de Calleja no tuvo consecuencia alguna. El Girona supo mantenerse en pie para alcanzar su primera victoria, la que se le niega al Villarreal.