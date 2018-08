Patri Guijarro: “Lo mejor es formarse en equipos de chicos”

Es el timón del equipo. Dentro y fuera de la cancha. Ya sea asistiendo a una compañera para abrir el marcador ante Nigeria o encendiendo las velas de la tarta para celebrar un cumpleaños en la concentración. Es también la goleadora de la Copa del Mundo sub-20. Cinco goles en cuatro partidos. Tiene la voz joven de la experiencia y puede considerarse veterana con tan solo 20 años. Su nombre es Patricia Guijarro Guitiérrez, alias Patri. Habitual con la absoluta (12 partidos y 3 goles), es ahora la capitana y figura de la selección sub-20 que ha alcanzado por primera vez las semifinales de un Mundial, y que hoy se enfrentará con la anfitriona Francia en busca de un lugar en la gran final (19.30, Gol y Eurosport).

“Está claro que ellas, siendo locales, tienen mucho poder y mucha fuerza. Pero no tenemos nada que envidiarles. Tanto a través de las redes sociales, como de las llamadas, y por nuestros familiares que han viajado hasta aquí, sentimos el calor y el apoyo que llega desde España”, asegura Patri. Y, aunque sobran razones para celebrar, le pone límites a la euforia. “Podemos disfrutar, pero hay que preparar el partido ante Francia, un encuentro muy complicado y a la vez bonito”, destaca la futbolista del Barcelona. Nacida en Palma de Mallorca el 17 de mayo de 1998, Patri no recuerda haber jugado en otra posición que no sea el medio. Es centrocampista “desde siempre”.

Y desde siempre que juega al fútbol. Empezó con sus amigos a los siete años y sus primeras compañeras en realidad fueron compañeros: los chicos del FC Patronato de Palma de Mallorca. “Jugaba con mis amigos en el colegio, unos cuantos estaban apuntados en un equipo y yo me alisté con ellos”, relata. Pero no fueron solo sus amigos quienes la impulsaron a jugar al fútbol. También influyó su padre, con quien compartía ratos dándole patadas al balón.

Después de jugar tres años en Patronato, jugó otros tres en el Collerense, también con chicos. “Estuve ahí hasta los 14 años, cuando ya no me dejaron jugar más con hombres y tuve que apuntarme con las chicas del Colle”. Ese fue el equipo que le sirvió como vidriera para las primeras llamadas a las categorías inferiores de la selección y con el que debutó en Primera en la Liga Iberdrola. Estuvo allí tres años, y en 2015, con solo 17 años, la fichó el Barça. “Una siempre sueña con ir a la península y llegar a un equipo grande, pero la verdad es que no me lo esperaba tan pronto”, confiesa la mallorquina, quien todavía mantiene el contacto y la amistad con sus primeros compañeros, los isleños.

Competir con hombres ha sido un plus para su formación. “Jugar con chicos me ayudó mucho, sobre todo en el aspecto físico”, dice, y acota rápidamente, como para no dejar escapar un consejo: “Le diría a todas las jóvenes y a todas las niñas, que lo mejor es jugar con chicos hasta la edad que te lo permitan”. Una de las características de Patri es precisamente su despliegue físico. Y es el timón dentro de la cancha porque tanto en el Barça como con la selección asume la responsabilidad en la dirección del juego. A todo esto se le suma la llegada al área y los goles, aunque ella los atribuye “un poco a la buena suerte”.

Campeona de Europa con la sub-17 (Islandia 2015), campeona de Europa con la sub-19 (Irlanda del Norte 2017), y ya entre las mejores cuatro del mundo, a un partido de la final de un Mundial, Patri también estudia. Está entre segundo y tercer año de fisioterapia y confiesa que en muchas concentraciones ha tenido que aplicarse. “No tenemos la suerte de dedicarnos exclusivamente al fútbol, pero intentamos compaginar el estudio con el deporte y nos organizamos para llevarlo a cabo”, comenta.

Su mayor examen en este momento es el Mundial. Ha estudiado durante muchos años una materia llamada fútbol. Y ha aprobado con honores la fase de grupos dejando en el camino a la superpoderosa Estados Unidos y eliminando después a Nigeria en los cuartos de final. La próxima prueba será Francia. La fecha del parcial está dada: 20 de agosto, a las 19.30.