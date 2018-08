España sub-20 empata ante EE UU y se clasifica para los cuartos del Mundial

La selección española sub-20 sufrió para lograr su primer objetivo en este Mundial: clasificarse a cuartos como primeras del Grupo C, el grupo de la muerte. Un empate les valía para avanzar a la siguiente ronda pero las chicas querían más. "Pensar en un empate es dar un paso atrás", decía en la previa la atacante Lucía García. Y así jugaron. Con la ambición de un triunfo que les diera los nueve puntos. Estuvieron muy cerca de lograrlo. A solo siete minutos. Si no lo consiguieron fue porque enfrente estaba Estados Unidos, triple campeona del mundo, a la que solo le valía un triunfo para no quedar eliminada por primera vez en la historia en la fase de grupos. El final fue 2-2 y el empate no opacó la alegría de las chicas españolas, que este lunes sacaron su billete a la siguiente ronda.

Hasta el minuto 83, España ganaba por 2-0 con goles de Patri Guijarro y Lucía García. Ganaba y gustaba. Tenía la posesión (siempre por encima del 60%) y generaba las ocasiones más peligrosas con los remates de media distancia y las pelotas paradas. En el primer tiempo había sido muy superior y la única jugada clara de gol por parte de Estados Unidos la había salvado de manera espectacular la portera Cata Coll, con un vuelo a mano cambiada, de esas que son para la foto.

Así España se fue al descanso con un merecido triunfo parcial. Pero el segundo tiempo no iba a ser sencillo ya que Estados Unidos necesitaba salir con todo su potencial en busca de un mínimo de tres goles que le dieran el pase a cuartos. El cambio ofensivo de Abigail Kim por Ashley Sanchez fue un indicio de ello. Y la veloz Kim no tardó más de dos minutos en empezar a generar desequilibrio en el fondo español. Kim, Smith, Kim, Smith, las delanteras de Estados Unidos encendieron sus motores y generaron peligro en la portería de Cata Coll.

España no se desesperó y supo aguantar bien cada ataque de las rivales. Incluso tuvo varias ocasiones de gol para ampliar el marcador a 3-0, pero no tuvo suerte en el disparo final. El 2-0 parcial a los 83 minutos parecía ser ya el definitivo. Estados Unidos necesitaba demasiado para tan poco tiempo. Pero por algo es la triple campeona del mundo y lo demostró en los últimos minutos. Descontó Smith a los 83 y lo empató Demelo a los 87.

Quedaban tres minutos más cuatro adicionados. Un solo gol podía dejar fuera a España porque Japón, en el otro partido del grupo C, goleaba por 6-0 a Paraguay. En el minuto 90, la atacante española Candela Andújar tuvo una oportunidad de oro cuando la portera rival le regaló un balón y disparó con la portería vacía fallando por apenas centímetros. Quedaba sufrir un poco más. Sufrir y aguantar. Y así fue. Las lágrimas de algunas jugadoras tras el pitido final demostraban eso: la alegría del billete a cuartos mezclada con la angustia del final. Una angustia que no merecían ya que demostraron que están para más.

En los cuartos se enfrentarán con el segundo del grupo D que podría ser Nigeria o China (juegan este lunes a las 16.30). El partido se disputará el próximo jueves por la tarde y las chicas buscarán, por primera vez en la historia, avanzar a las semifinales de una copa del mundo.