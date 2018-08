En la generación Z, las líderes son las mujeres

“Ahora son las figuras nacientes de la selección, en los Juegos de Tokio 2020 harán su aparición por todo lo grande, y en los Juegos de París 2024 tendrán la responsabilidad del equipo”. Es el pronóstico de Ramón Cid, el director técnico del atletismo español, que habla de María Vicente, Sara Gallego y Jaël Bestué, las tres atletas más jóvenes del equipo español en Berlín. Debutantes a los 17 años. Y esperadas en el último escalón después de sus éxitos mundiales como juveniles. Sus pruebas combinan velocidad y técnica.

Son la generación Z, nacidas en años que comienzan por dos y sin complejos, como todos los chavales de su edad, para quienes salir al mundo a demostrar lo que valen no supone el menor problema. Y competir y estudiar. Bestué, que se va a matricular en Medicina, y Gallego, en ADE, acaban de terminar segundo de bachillerato y han aprobado la selectividad.

Y atléticamente, siguen la senda abierta hace unos años por Ana Peleteiro. La gallega fue campeona del mundo júnior de triple salto a los 16 años. Seis años después es favorita para ganar el Europeo.

Están en Berlín gracias a la política federativa de imponer mínimas menos fuertes a los jóvenes. “Poder venir a unos Europeos absolutos es una forma no solo de motivarte este año, sino para los próximos”, decía recientemente Gallego, atleta barcelonesa del ISS Hospitalet, que fue cuarta hace unas semanas en los Mundiales sub 20 de Tampere en 400m vallas (su mejor marca es 57,11s, récord de España sub 20). Después ganó los nacionales absolutos.

El mismo logro, ser campeona de España absoluta a los 17 años, lo alcanzó también en julio en Getafe Bestué, que ganó los 200m y tiene una marca de 23,31s, récord de España sub 20. La joven, de Cerdanyola del Vallès, se entrena en el CAR de Sant Cugat con Ricardo Diéguez, el técnico de Estela García. En el Mundial de Nairobi, en 2017, se proclamó subcampeona mundial juvenil.

Fueron los Mundiales que lanzaron a María Vicente, estudiante de bachillerato y estrella de la generación Z.“Está en mi club y la veo entrenar, y veo que está a otro nivel, increíble”, decía hace poco Gallego de la campeona mundial de heptatlón (vallas, velocidad, longitud, altura, peso, jabalina y 800m) en Nairobi y reciente campeona de Europa juvenil en Gyor, donde batió el récord del mundo (6.221 puntos) y ganó también el título en triple salto (13,97m), que es la especialidad en la que competirá en Berlín.