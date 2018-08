Carolina Marín gana y llega a la semifinal en el Mundial de China de bádminton

Carolina Marín, dos veces campeona del mundo de bádminton, está más cerca de conseguir su tercer mundial tras haber logrado este viernes una rotunda victoria en cuartos de final ante la india Saina Nahwal (21-6 y 21-11), décima del mundo. La jugadora española, octava en la clasificación mundial, logró pasar de ronda tras un partido impecable y disputará mañana sábado la semifinal ante la china He Bingjiao en este mundial que se disputa en la ciudad de Nankín (este de China)

He (número siete del mundo) logró eliminar también este viernes a la favorita del torneo, la jugadora taiwanesa Tai Tzu Ying, número uno mundial, en un partido de tres sets (18-21, 21-7, 13-21).

La campeona española, oro olímpico en Río 2016, acaba de proclamarse campeona de Europa por cuarta vez (la tercera consecutiva) y busca en China sumar su tercer mundial, tras los conseguidos en 2014 y 2015.

En las rondas previas, Carolina Marín acabó con la japonesa Sayaka Sato y la tailandesa Busanan Ongbamrungphan. En declaraciones a Efe hechas tras ganar a Sato, Marín aseguró que se siente muy fuerte para lograr salir vencedora en China y que hace tiempo que no se siente tan confiada en sí misma como lo está actualmente. "Me estoy encontrando muy bien, con mucha determinación, la confianza en mí misma que hace tiempo no tenía", apuntó la jugadora.