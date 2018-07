El regreso sentimental de Sergio García a Carnoustie

“¡Tiger!, ¡Tiger!”, gritan los niños escoceses, pequeños expertos en golf, pidiendo un autógrafo a Tiger Woods durante el entrenamiento de ayer. El Tigre no se para, claro, o no acabaría nunca la ronda de prácticas. De modo que los jovencitos se han de conformar con esa imagen fugaz del ganador de 14 grandes, como un espejismo. Sí, es Tiger, que vuelve a un Open por primera vez desde 2015, con 42 años y después de un calvario de lesiones. “Volver a un Open me trae grandes recuerdos”, afirmó este martes Tiger, tres veces vencedor (2000, 2005 y 2006) de la Jarra de Plata; “sé como jugar en este tipo de campos y condiciones. Siempre me han encantado los links. Es mi golf favorito. Lo disfruto mucho porque es creativo. Y mis sensaciones ahora son mucho mejores que al principio del año. Ahora entiendo mejor mi juego, mi cuerpo y mi swing”.

Vuelve Tiger, aunque temió no hacerlo: “Pensé que nunca más volvería a jugar un Open. Es genial verlo en televisión, pero mucho mejor en persona. Recuerdo cómo sienta entrar en el último hoyo con opciones de ganar”.