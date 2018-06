Sampaoli: “Messi siente, llora y disfruta como un argentino más y eso lo hace más grande de lo que es”

El gol de Rojo no solo hizo estallar a los cerca de 30.000 aficionados de Argentina en el estadio de San Petersburgo, también saltaron como un resorte todos los jugadores de la Albiceleste que estaban en el banquillo para ir en busca de Marcos Rojo. Y, cuando el árbitro señaló el final, Lionel Messi caminó en dirección de Jorge Sampaoli. Abrazo entre el capitán y el entrenador. “El gesto de Messi de venir a abrazarme tras el triunfo me pone orgulloso. Tenemos al mejor jugador del mundo en nuestro equipo y nosotros, como conductores de esta selección, tenemos que saber aprovecharlo. Compartimos el mismo sueño”, destacó el preparador de la Albiceleste.

Messi y Sampaoli no fueron los únicos que se emocionaron en el césped del Estadio de San Petersburgo. Mascherano, Di María e Higuaín no pudieron contener las lágrimas, tras sellar el pase a octavos. Fue especialmente emotiva la noche para el delantero de la Juventus. Cuestionado en el pasado, la afición apoyó al Pipita desde el minuto cero ante Nigeria. “Estoy feliz por el reconocimiento de la gente”. La hinchada hasta ignoró la clara oportunidad de gol que falló el 9 en el segundo tiempo, cuando el marcador estaba 1-1. “Era inmerecido quedar afuera después el partido que hicimos”, añadió Higuaín. “En el primer partido merecimos ganar y yo tuve la bronca del penal. Ante Croacia, hasta el 1-0, estuvimos bien. Después nos desordenamos y regalamos dos goles. Hoy sabíamos que iba a salir todo bien, aunque no esperábamos la complicación del empate. Lo importantes es que pasamos y salió todo bien”, se sumó Messi.

“Superamos a Nigeria en el juego. Se complicó un poco con la jugada del penal, pero jugamos con el corazón y con mucha rebeldía. Eso fortalecerá las oportunidades para futuro”, analizó Sampaoli. Y pensó en Francia, rival de Argentina en los octavos de final, el próximo sábado. “La regularidad y la consistencia que tuvo el equipo nos va a permitir pasar la próxima final que nos toca. Vamos a jugar con un equipo que es candidato, así que va a ser un partido muy exigente”.

Argentina recupera vitalidad y, sobre todo, recupera a Messi, hasta este martes ausente en Rusia. “Necesitamos que Leo pase mucho tiempo con el balón, porque así tenemos chance. Tengo que admitir que la responsabilidad del partido con Croacia fue de la conducción”, apuntó Sampaoli. “No se desordenen, juguemos a un toque, siempre para adelante”, arengó el 10 del Barça a sus compañeros antes de saltar al campo en el segundo tiempo. “Messi siente, llora y disfruta como un argentino más y eso lo hace más grande de lo que es”, concluyó el preparador de Argentina.