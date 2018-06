Mestre sobre el caso Griezmann: “Hablaremos con Piqué y Umtiti cuando regresen”

Al Barcelona le sentó como una bofetada en la cara que Gerard Piqué produjera a través de su compañía Kosmos Studios el documental ‘La Decisión’, donde Antoine Griezmann explicaba durante tres cuartos de hora su elección de futuro, que pasó por el Atlético y no por el equipo azulgrana. Molestaron, también, los comentarios del central respecto a coger unas palomitas para ver el reportaje, iniciativa a la que se sumó en las redes sociales su compañero de línea, Umtiti. “Como club respetamos la decisión de cualquier jugador sobre su futuro. Nosotros avisamos al Atlético de forma oficial y queremos jugadores comprometidos y con ganas de triunfar aquí. Nos sabe mal que los socios se hayan sentido desilusionados por la forma y decisión del jugador”, se arrancó Jordi Mestre, vicepresidente deportivo del Barcelona, en la presentación en sociedad de Éric Abidal como nuevo secretario técnico azulgrana; “el presidente habló con Piqué para decirle que le había molestado. Y cuando Piqué y Umtiti se reincorporen tras el Mundial, hablaremos con ellos”.

No parece preocuparle en exceso a Piqué la llamada de atención del club porque considera que no hizo nada para molestar al Barça, sino que entendió –bajó su lema de El poder para los jugadores, como muestra en su cuenta oficial de Twitter- que era una fórmula novedosa de anunciar una decisión de futuro, por más que no saliera beneficiado su club. “Yo no sabía nada de su resolución”, se justifica estos días el jugador desde Rusia. Ocurrió, sin embargo, que desde el club ya no quisieron hablar más al respecto, aunque fuera la primera rueda de prensa del área deportiva tras el rechazo del delantero del Atlético de Madrid. “No queremos centrar el acto en Griezmann”, expuso. Y hasta en tres ocasiones repitió: “Por si no ha quedado claro diré de nuevo que es faltar el respeto a Abidal, hoy que lo estamos presentando”.

El que fuera lateral izquierdo en el Barça, también central con la llegada de Guardiola, tomó la palabra: “Es un placer volver a mi segunda casa. Quiero agradecer al club haber apostado por mí, en un cargo muy importante. Me he preparado durante muchos años para tener esta posibilidad. Y estoy seguro de que haremos un gran trabajo”, señaló, por más que se negó a hablar de posibles planes de futuro y se remitió al trabajo previamente realizado por su predecesor Robert Fernández, que acaba su contrato en 11 días. “Sí que he hablado con Valverde. No de jugadores en particular porque se fue de vacaciones y no tuvimos tiempo, pero el trabajo interno ya estaba hecho y seguimos haciendo lo previsto”, explicó Abidal; “y yo no estoy para decir sí o no. Es un trabajo de equipo y estoy seguro de que las decisiones de Robert fueron consensuadas con el entrenador”. Del mismo modo, tampoco quiso pronunciarse apenas sobre Griezmann. “La decisión es suya. Hay dos opciones, o sí o no”, indicó; “pero lo importante es nuestra planificación. No estamos aquí para hablar de eso. Estamos para montar equipo competitivo para el año que viene y el futuro”. Un equipo en el que no estará, claro, Griezmann.