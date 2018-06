La Liga quiere usar móviles de particulares como espías a través de su aplicación

No ha podido llegar en peor momento. Cuando todavía sigue la distribución de correos electrónicos solicitando la aceptación de las condiciones de privacidad e informando del uso de los datos particulares, tal y como estipula el riguroso Reglamento General de Protección de Datos, aplicable en todos los Estados de la Unión Europea, La Liga pretende emplear los micrófonos de los teléfonos para escuchar el entorno. No ha habido anuncios previos ni explicaciones claras al respecto, pero usuarios han denunciado que la aplicación oficial de La Liga emplea el micrófono de los móviles en los que se instala para, al parecer, detectar emisiones fraudulentas de partidos de fútbol desde bares o locales no autorizados.

Es habitual que, al instalar una nueva app en el móvil, al usuario se le pregunte si acepta las condiciones de uso; un trámite que muchos usuarios aceleran impacientes sin ser realmente conscientes de que se están aceptando las condiciones de uso de la app y de sus datos con todas las consecuencias.

La Liga parece haber llevado al extremo dicha aceptación convirtiendo a los particulares en ‘micrófonos andantes’ al servicio de sus intereses, en este caso, detectar posibles fraudes. Esta práctica, que ha incendiado las redes sociales convirtiéndose en trending topic, se ha conocido este domingo por la mañana, cuando un cliente de la abogada Esther Botella, especializada en privacidad y derecho digital, le ha enviado la siguiente consulta: la aplicación de la La Liga le exige, al instalarse en su móvil Android, que acepte el uso del micrófono y el geoposicionamiento “para conocer si estás viendo partidos de fútbol (sic)”, y en su controvertido punto continúa con un “esta información se utilizará para detectar fraudes en establecimientos públicos no autorizados”.

“El cliente me ha preguntado si esto era normal”, explica a EL PAÍS Esther Botella, quien ha procedido a ampliar la consulta al grupo de especialistas en la materia en el que se encuentra Jorge Morell, otro experto en derecho y tecnología que ha iniciado el incendio al compartir esta información en su perfil de Twitter. El tuit ha causado estupor y ha sido compartido miles de veces ¿Puede ser que una aplicación escuche a través del micrófono del móvil los sonidos de su propietario y sepa su ubicación para determinar si el local en cuestión está autorizado o no para emitir un partido de fútbol?

“Los usuarios no podían aceptar que eso les pudiera estar pasando a ellos”, explica Botella; “la gente no suele leer las condiciones legales”, explica, pero esto no parece ser motivo suficiente para aprovechar esta autorización por parte del usuario como auténtico espía. Según parece, este controvertido punto se encontraría únicamente en la plataforma Android y no así en la aplicación para iPhone ¿Cómo justificaría La Liga esta maniobra? El pretexto empleado por la organización está un poco más abajo de la cláusula de aceptación de datos, con una aprobación por parte del usuario, adicional: “¡Protege a tu equipo! Haciendo click aquí , aceptas que La Liga trate tus datos personales, incluyendo los obtenidos por medio del micrófono de tu dispositivo móvil y el geoposicionamiento, para detectar fraudes en el consumo de fútbol en establecimientos públicos no autorizados”.