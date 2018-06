Nadal, a la altura de Margaret Court

Rafael Nadal, reitera una y otra vez, no está demasiado interesado en los récords. De momento. Dice el campeón que ahora mismo solo quiere disfrutar del tenis y de sentirse competitivo, del mero hecho de estar sano, y que ya habrá otro momento para saborear la ristra de éxitos que ha ido elaborando desde 2005. Sin embargo, la historia y las cifras se empeñan una y otra vez en llevarle la contraria. El día a día de los últimos tiempos se está traduciendo en nuevas plusmarcas y, por supuesto, el último laurel en el Bois de Boulogne vino acompañado de otro registro histórico que iguala una marca vigente desde 1973, cuando Margaret Court cerró su esplendoroso dominio en Melbourne.

La australiana, de 75 años y ahora pastora cristiana, defendía hasta ayer una superioridad tiránica en su tierra. Ganó, en poco más de una década, 11 títulos del Open de Australia. Abrió la secuencia en 1960 y la cerró 13 años después, dejando escapar tan solo las ediciones de 1967, 1968 y 1972. Nadie había acaparado un gran torneo de tal manera hasta que Nadal tomó Roland Garros cuando era casi un adolescente y lo ha dominado hasta bien entrada la treintena, teniendo por delante la posibilidad de seguir sacándole brillo a su tiranía en París.

“La verdad es que no tengo mucho tiempo para pensarlo, aunque soy plenamente consciente de lo que ha ocurrido”, expresó el número uno, de 32 años. “No me gusta decirlo yo, pero esto es algo casi único. Es difícil imaginar que puedes ganar 11 veces un mismo torneo. Ha pasado y estoy muy agradecido a la vida, porque al final hay muchísima gente que trabaja como yo, o más, y no ha tenido la suerte que he tenido yo. Dicho esto, ganar 11 veces aquí es mucho...”, agregó el de Manacor, al que acompañan en el histórico del grande francés otros ocho tenistas españoles: Manolo Santana (2), Andrés Gimeno, Arantxa Sánchez Vicario (3), Sergi Bruguera (2), Carlos Moyà, Albert Costa, Juan Carlos Ferrero y Garbiñe Muguruza.

Esta temporada, Nadal ha ido superándose a sí mismo —11 cumbres en Montecarlo, otras 11 en el Godó y esta última Undécima— y arañando más y más récords: los 50 sets consecutivos en la arcilla, uno más que el estadounidense John McEnroe sobre moqueta; los 37 parciales seguidos en Roland Garros; los 32 trofeos de los Masters 1000, dos por encima del serbio Novak Djokovic; el ingreso en el club de las 900 victorias… Y ahora también la supremacía de Court en un mismo grande. Continúa Nadal gobernando en Boulogne-Billancort con mano de hierro y el porvenir, de seguir así, puede ofrecerle la oportunidad de dejar atrás a la australiana.

Hoy día, Margaret Court, nacida en Perth, es la tenista más laureada de todos los tiempos. Con 24 títulos individuales en los Grand Slams (76 en total), figura por delante de Serena Williams (23), Steffi Graf (22), Roger Federer (20), Chris Evert (18), Martina Navratilova (18) y el propio Nadal (17). Sin embargo, más allá de sus triunfos su nombre se asocia ahora con su reaccionaria visión del mundo y su discurso hostil contra los gais y las lesbianas.