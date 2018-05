Manresa y Melilla, última pugna por un ascenso muy especial a la Liga Endesa

El ICL Manresa y el Melilla Baloncesto se enfrentan a partir de este viernes en el ‘playoff’ final de la LEB Oro. Ambos equipos luchan por conseguir una plaza de ascenso a la Liga Endesa. La otra plaza ya la consiguió el Baloncesto Breogán, que se proclamó campeón de la liga regular. La serie se disputa al mejor de cinco encuentros y el ICL Manresa contará con el factor cancha a su favor.

El Manresa es uno de los conjuntos históricos de la ACB y en 1998 llegó a conquistar el título de Liga al ganar en la final al Baskonia. Entonces, el equipo manresano contaba como líder con Chichi Creus y jugadores como Sallier, Alston, Vázquez, Jones y Capdevila. Ahora, tiene la oportunidad de volver a la máxima categoría del baloncesto español, justo un año después de haber descendido. El director deportivo del ICL Manresa, Román Montañez, explica que empezaron la temporada con un proyecto donde el claro objetivo era el de subir otra vez. “Para la ciudad sería muy importante volver a la Liga Endesa porque tiene ganas de baloncesto. Subir supondría que en el club se están haciendo las cosas bien y, en definitiva, reforzaría todo el trabajo que estamos haciendo”, añade.

El ICL, que no logó alcanzar el ascenso directo como primero de la liga regular se puso como objetivo llegar a la final, y desde el club se considera que no conseguirlo sería una decepción. “Estamos en una situación muy buena, venimos de ganar 3-0 al Palencia, pero el Melilla nos pondrá las cosas muy difíciles. No ganar sería una duro golpe porqué supondría no alcanzar el objetivo marcado”, sentencia Montañez. El Manresa cuenta con jugadores con mucha experiencia como Jordi Trías y Nacho Martín, ambos exjugadores del Barcelona entre otros equipos, además del joven base lituano Jokubas Gintvainis, el escolta danés Gabriel Lundberg y el alero estadounidense David Allen.

El Manresa ha afrontado los ‘playoffs’ con un nuevo entrenador, el gallego Diego Ocampo, después que se decidiera destituir a Aleix Duran en el último partido de la liga regular. Esta decisión sorprendió porqué el equipo estaba muy cerca de empezar las eliminatorias para conseguir el retorno a la Liga Endesa, el gran objetivo de la temporada. Román Montañez explica que había ciertas dudas de que Aleix pudiera cumplir el objetivo de subir y se tomó esta decisión. También, destaca que intentaron buscar un entrenador con cierta experiencia y nombre, y ha dado resultado con la incidencia que ha tenido. “Ocampo ha venido con aire fresco, dando mucha confianza a los jugadores y sabiendo que tiene unos jugadores con talento, que trabajan bien y están realmente comprometidos con el objetivo del club”, afirma.

El Melilla, que llegó a la final tras superar en el quinto partido de la semifinal al Prat por 63-64, es el único equipo que esta temporada ha ganado los dos partidos de liga regular al Manresa. En esta ronda final será determinante como llegan los dos conjuntos físicamente después de una larga temporada. El Manresa pasó la última eliminatoria de manera rápida y eso le proporcionó un par de días más de descanso, pero ambos equipos llegarán justos físicamente. Román Montañez cree que ahora no puede haber excusas. “Cualquier molestia o cansancio se tiene que sobreponer con las ganas de subir a la Liga Endesa. Serán partidos muy duros, porque Melilla es un equipo que hace muy bien las cosas y tienen jugadores con experiencia y calidad. Y nosotros intentaremos llevar al máximo nuestras virtudes e intentar sacar los partidos como sea”, asegura. Por lo que respecta a tener el factor campo a favor Montañez cree que es muy importante: “En el caso de jugar cinco partidos jugaríamos tres en casa, y el equipo se encuentra muy cómodo jugando en el Nou Congost con la ayuda de la afición”. El director deportivo del ICL sentencia: “Encaramos la final de la mejor manera posible, con confianza y deseando que todo salga bien”.

El Melilla cuenta con jugadores como el pívot Francissco Javier Guerra, el escolta bosnio Diego Kapelan, el base Daniel Rodríguez, el ala-pívot Mamadou Samb Mbaye y el alero Pablo Almazán. El equipo melillense disputa por cuarta ocasión la final de ascenso. Perdió dos, y ganó la tercera, en 2016, por 3-0, ante el Peñas Huesca. Pero el conjunto melillense no pudo ascender debido a la imposibilidad de cumplir con las condiciones para jugar en la ACB. La temporada 2016-2017 la Liga Endesa solo contó con 17 equipos Primero, descendieron el Estudiantes y el Gipuzkoa; después, tanto el Quesos Cerrato de Palencia como el Club Melilla Baloncesto, comunicaron a la ACB su imposibilidad para cumplir con las condiciones exigidas para jugar en la élite; más tarde, la Asociación de clubes repescó al conjunto madrileño y al donostiarra; luego, el club vasco renunció a su plaza por motivos económicos y se ofreció de nuevo su vacante a los dos equipos de la LEB; y, por último, se repitió el desistimiento de los dos candidatos al ascenso. El resultado una competición, impar y asimétrica.