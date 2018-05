Del Bosque: “Será difícil que alguien logre lo que ha hecho Zidane”

El exseleccionador nacional Vicente del Bosque presentó ayer una edición más de su campus deportivo, al que definió como "uno de los factores de que el deporte español esté en esta dimensión", además de la "imagen" que muestran los deportistas de élite, confiando en que su proyecto "se recuerde para el futuro". Para esta nueva edición, La Nucía (Alicante) será una de las nuevas sedes junto con Estepona, Madrid, Mallorca, Ibiza, Asturias y Salamanca: "Estamos encantados de que sea un campus que recuerden para el futuro, que los niños se lo pasen bien y que demos la mejor imagen con nuestros educadores".

El acto sirvió también para que Del Bosque valorase la reciente Champions conquistada por el Real Madrid, la decimotercera, la tercera consecutiva y cuarta en cinco años. "Es impresionante. Es una época fantástica. Cuatro Champions en cinco ediciones lo dice todo. Ha sido el mejor de la competición. El Bayern es el equipo que en más dificultades nos puso. Me recuerda a la época en la que el Real Madrid ganó tres Champions en seis años (1998, 2000 y 2002)", comentó el histórico madridista, con 36 años en el club. Al frente del Madrid cuando se ganó la Octava y la Novena, considera que la gesta de Zinedine Zidane en Chamartín será muy difícil de igualar: "Difícilmente alguien va a lograr lo que ha hecho Zidane. Y tiene recorrido por delante. Es el éxito de todo el club", dijo.

Preguntado por las incendiarias declaraciones de Cristiano Ronaldo y Gareth Bale al término de la final, no se cortó un Del Bosque que las tildó de "inoportunas". "No venían a cuento", aseguró, "Era el momento del Real Madrid, del club, de los jugadores. No empañó la fiesta porque el Madrid es más importante que cualquier jugador. Y Bale igual, creo que estuvo poco generoso con sus compañeros".

No solo del Madrid habló Del Bosque. El exseleccionador también opinó sobre la lista de Julen Lopetegui y el momento en el que llega España al Mundial. "Ha sido consecuente con una fase de clasificación admirable y unos amistosos en los que hemos estado muy bien. La unanimidad es casi total. Más allá de algún jugador, que siempre pasa, creo que estamos todos de acuerdo", estimó el hombre que llevó a La Roja a conquistar su primer Mundial en 2010.

"Estamos entre los candidatos al título, siempre de manera moderada. Estoy impaciente", concluyó un Del Bosque que no quiso olvidarse de Iniesta. "No es algo que me dé pena, es uno de nuestros ejemplo permanente. Uno de nuestros héroes. Ejemplar como Torres y Xabi Prieto. Lo que pedimos de un jugador de fútbol lo encarnan ellos".