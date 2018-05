Simeone: “Confío totalmente en Germán”

Un día antes de que el Atlético dispute la cuarta final europea desde que llegó al banquillo hace ya siete años, Diego Simeone, que no podrá sentarse en su puesto de trabajo al estar sancionado por su expulsión contra el Arsenal, realizó un discurso en el Stade de Lyon entre apesadumbrado y relajado. "Me apena enormemente no poder estar abajo, pero confío totalmente en Germán. Nos conocemos desde hace una vida y ambos entendemos el fútbol de la misma manera", aseguró el argentino. Salvo que el TAS falle a su favor, todo hace indicar que será el Mono quien dirija de nuevo al Atlético. "El equipo trabajó con naturalidad estos días. Es una experiencia que ya vivimos contra el Arsenal", señaló el Cholo.

Sin llegar a dar ninguna pista de a qué jugadores elegirá para el partido de mañana, sí que se felicitó de poder tener a toda la plantilla disponible, incluido Vitolo, que también ha entrado en la convocatoria. "El Marsella es un equipo peligroso en todas sus facetas ofensivas. Tienen laterales verticales y ofensivos, y gente en el medio que lo hace muy bien. Estoy seguro de que generará un partido intenso y trataremos de llevarlo a donde creamos que vamos a sentirnos mejor", apuntó.

Consultado por qué necesita el Atlético en la víspera de una final, su respuesta fue llamativamente concreta. "Humildad", recalcó. "Vamos a jugar una nueva final y es normal que aparezcan muchos sentimientos, mucha emoción. Pero hay que tener humildad. Cuando uno llega a estas instancias lo que necesita es humildad", redundó.

"Llevamos siete años trabajando de una manera muy similar, con la referencia del míster por encima nuestra, que ha creado una manera de sentir el Atlético que ha dado unos resultados muy grandes", afirmó Gabi. "Nos caracterizamos por la regularidad y la estabilidad. Somos uno de los equipos que mejor sabe sufrir. Lo hemos demostrado en finales y partidos importantes. Sabemos que vamos a sufrir en ciertos momentos y esa capacidad para saber hacerlo nos puede hacer sacar el partido adelante", añadió el capitán rojiblanco. Acerca de Griezmann y del que podría ser su último partido con el Atlético, Gabi fue mucho más escueto. "Llevamos todo el año hablando de Antoine. Le veo bien, físicamente muy bien, muy metido en este partido. Con el nivel que tiene solo le importa ganar títulos. Ojalá no sea la última final con el Atlético. Todos le necesitamos y él sabe lo importante que es aquí", advirtió.

En referencia al ambiente que rodeará la final (importantes medidas de seguridad para impedir enfrentamientos entre aficiones), Godín, el otro jugador que compareció en sala de prensa, quiso trasladar un mensaje de relajación. "Sabemos de todo lo que ha implicado este partido, de los movimientos extrafutbolísticos. Ojalá sea una fiesta en paz, que se vea un bonito espectáculo y solo se hable de futbol", deseó el central uruguayo.