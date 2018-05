Vitoria acogerá la Final Four de la Euroliga en 2019

La Final Four de la Euroliga 2018-19 se disputará en Vitoria, que acogerá por primera vez el torneo que decide el campeón de la máxima competición europea de clubes, según ha anunciado hoy la organización.

El pabellón Fernando Buesa Arena, con capacidad para más de 15.500 espectadores, acogerá la gran fase final entre los cuatro mejores equipos de Europa de la próxima temporada, después de albergar competiciones importantes como la Copa del Rey y la Supercopa de la Liga Endesa y la final de la EuroCup. "Vitoria y Baskonia han estado esperando mucho tiempo para albergar una Final Four", ha apuntado a través de una nota de prensa el presidente y director general de la Euroliga, Jordi Bertomeu, que ha subrayado que "es un reconocimiento bien merecido para una ciudad que vive el baloncesto como pocas".

"Es un sueño que hemos perseguido durante muchos años y ahora se ha hecho realidad", ha expresado el presidente de Baskonia, Josean Querejeta, que no ha dudado en afirmar que "La Final Four 2019 colocará a Vitoria, Álava y el País Vasco en el mapa mundial". Querejeta también ha agradecido a las instituciones vascas y a la Euroliga "por la confianza que depositan" en ellos con la llegada del evento más importante en el baloncesto europeo en el año en el que el club azulgrana cumple 60 años. También se ha felicitado por la noticia el diputado general de Alava, Ramiro González, que se ha adelantado en rueda de prensa al anuncio oficial de la Euroliga y que ha desvelado ante los periodistas que Vitoria albergará la Final Four.

"Esta noticia llega después de un trabajo importante llevado a cabo tanto por el Ayuntamiento (de Vitoria) como de la Diputación foral de Alava y el Gobierno Vasco, siempre con la colaboración plena del Baskonia", ha comentado. González ha destacado que se trata de "un gran evento de carácter internacional que traerá a miles de visitantes a Euskadi y a Vitoria" y ha señalado la "responsabilidad" que implica organizar la Final Four, por lo que la elección "pone de manifiesto que aquí hay capacidad para organizar grandes eventos".

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha calificado la noticia de "magnífica" y ha dicho que supone el "reconocimiento" al trabajo hecho durante años por distintas instituciones para hacer de la ciudad un "refrente" deportivo. Urtaran ha destacado que es la primera vez que una ciudad de tamaño medio acoge esta fase final de la Euroliga de Baloncesto y lo ha asumido como un "reto para mostrar el carácter y el estilo de Vitoria y de todo Euskadi". Las entradas para el evento estarán disponibles en los canales oficiales durante el último trimestre de 2018.