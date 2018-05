El alemán Thomas Tuchel sustituye a Unai Emery en el banquillo del PSG

El alemán Thomas Tuchel, que actualmente estaba sin equipo, será el nuevo entrenador del PSG a partir del próximo mes de julio, según ha anunciado este lunes el club de la capital francesa. Tuchel, de 44 años, ha firmado un contrato de dos años con el campeón de la liga francesa. Empezó su carrera en los banquillos en 2009, cuando se hizo cargo del Augsburgo. Su buen año le llevó a fichar por el Mainz, donde permaneció cuatro temporadas antes de fichar por el Borussia Dortmund. Tuchel sucede en el cargo al español Unai Emery, que finaliza su vinculación con el club parisino tras dos temporadas. En ninguna de ellas consiguió llegar a las últimas rondas de la Champions League.

En el Borussia, Tuchel permaneció dos temporadas y su mayor éxito fue el título de campeón de la Copa alemana en la temporada 2016/17. Al acabar este curso abandonó el club y no había vuelto a hacerse cargo de un equipo. "Me uno a este gran club del fútbol mundial con gran alegría, orgullo y ambición. Espero trabajar con todos estos grandes jugadores, que están entre los mejores del planeta. Junto con mi equipo técnico, haremos todo lo posible para ayudar al equipo a llevar sus límites al más alto nivel internacional. Hay un potencial extraordinario en París y este es el desafío más emocionante que me ha surgido", ha dicho Tuchel en la web de su nuevo club.

El máximo responsable del club, Nasser Al-Khelaïfi, se refirió al germano como "uno de los entrenadores europeos más competitivos que han surgido al más alto nivel en los últimos años". "Su personalidad ambiciosa, su gusto por el juego dinámico y la fuerza de su carácter son parte del estilo que siempre hemos buscado en el Paris Saint-Germain", ha apuntado.