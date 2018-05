Diez claves para seguir la penúltima jornada de Liga

El final de Liga llega descafeinado, con apenas una pelea clasificatoria en liza, la de las dos últimas plazas para la Europa League. Siete de los partidos de esta jornada son poco más que trámites, tiempo de despedidas, celebraciones o penitencias. El foco se pone sobre todo en el derbi sevillano.

1. Garitano dice hola, Prieto entona el adiós

Real Sociedad (11º, 46 puntos) – Leganés (17ª, 40 puntos). Sábado, 12. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

Por esas cosas del calendario el primer partido de Asier Garitano tras anunciar su marcha del Leganés se jugará en casa de la Real Sociedad, uno de los destinos que se anuncian como posibles para el técnico guipuzcoano. Garitano quiere crecer y busca un banquillo para pelear por algo más que salvar la categoría. Y obviamente no le hace ascos a un destino en Anoeta: “Tengo allí a la familia, a los amigos y ya me han dicho que sale mi nombre por allí. ¿Qué podría decir? Solo hay que ver su historia, es un gran equipo. La Real en los últimos años ha estado varias veces en Europa, está en una gran ciudad y tiene grandes jugadores”. Al menos en el otro banquillo Imanol Alguacil se hace a un lado y apunta que la campaña que viene espera entrenar en el filial, que podría jugar en Segunda, y no volver a tomar las riendas del primer equipo. “Sería un síntoma de las cosas no van bien”. Mientras se define el futuro, Anoeta despedirá a uno de sus ídolos porque Xabi Prieto vuelve al equipo tras unas semanas en el dique seco. Y lo hace para despedirse una vez anunciada su retirada. También dirá adiós Carlos Martínez, de larga trayectoria en el club. Las camisetas de la Real cambiarán por un día su escudo para jugar con un emblema con el rostro de su capitán, un one club man con 530 partidos oficiales en el club.

· La Real Sociedad ha ganado los tres partidos como local en liga con Imanol Alguacil en el banquillo. Está a una victoria de igualar la mejor racha al respecto que consiguió Eusebio Sacristán en Anoeta (cuatro entre septiembre y noviembre de 2016).

· El Leganés no ha ganado en ninguna de sus siete visitas al País Vasco en Primera División (4E 3D).

Mensajes de los futbolistas de la plantilla de la Real Sociedad a Xabi Prieto.

2. Objetivos cumplidos en Montilivi

Girona (9º, 48 puntos) – Valencia (4ª, 67 puntos). Sábado, 12. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Al final se confirmó el desplome del Girona, que el 9 de marzo tenía 43 puntos tras derrotar al Deportivo en Montilivi y el 12 de mayo saltará al campo con 48 tras ganar apenas un partido de los ocho que mediaron en esos dos meses. Hay mal sabor de boca y no es justo hacia un equipo que ha hecho historia. “No me gustaría que una temporada que se pueden tardar muchos años en mejorar se acabe por debajo del lugar en el que se ha estado el noventa por ciento del tiempo”, desliza el entrenador Pablo Machín. “Éramos conscientes de que Europa era más una ilusión que un objetivo”, asume Álex Granell, uno de los baluartes del equipo, que pide valorar la temporada y disfrutarlo en la fiesta que seguirá al partido contra el Valencia. “Queremos ver el estadio lleno como en las grandes ocasiones y el ambiente festivo porque es un homenaje para la afición y los jugadores. Queremos una comunión total”, explica. El equipo che puede sumarse a esa celebración porque también ha cumplido objetivos. “No se le puede poner un pero al equipo”, dice Marcelino sobre sus chicos. Y disculpa que haya bajado la intensidad en las últimas jornadas. Tres derrotas y dos empates es el bagaje del Valencia en el último mes. En Montilivi no estarán ni Garay, ni Parejo ni Kondogbia ni tampoco Andreas Pereira. Carlos Soler jugará en posiciones centradas y puede haber minutos para Gonzalo Villar, un futbolista del filial.

· Girona y Valencia son, junto al Betis, los equipos de La Liga que más goles han marcado de cabeza esta temporada (14).

· El Valencia solo ha marcado un 5% de sus goles en esta Liga en el primer cuarto de hora de partido, el porcentaje más bajo de un equipo.

3. Capa y Dani García, del barro a hacer historia con el Eibar

Eibar (10º, 47 puntos) – Las Palmas (19ª, 22 puntos). Sábado, 12. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

También habrá fiesta y despedidas en Ipurua, donde actuará La Oreja de Van Gogh después de un partido de trámite ante un rival descendido, un duelo al que Mendilibar trata de darle valor desde el banquillo local porque quiere llegar al menos a los 50 puntos y guardar la décima plaza actual. Si la supera lograría la mejor clasificación de su historia el equipo armero. “La fiesta debe hacerse tras realizar el trabajo en el campo. No es fácil concentrarse en un partido de estos, pero si empezamos bien, será difícil que nos saquen de esa dinámica”, aguarda el entrenador vasco. Será el último partido en Ipurua del nipón Inui, pero sobre todo de Capa y Dani García, dos emblemas del equipo que se van al Athletic. “Son los más veteranos y vienen desde el barro. Capa llegó siendo un pipiolo. Parece que ni siente ni padece, pero los jugadores le quieren y a mí me ha dado mucho como lateral. Dani es el gran capitán. Será muy difícil que vayamos a tener un jugador como él Te da un plus dentro del vestuario, si tiene que decir las cosas las dice y al cuerpo técnico nos ayuda en situaciones complicadas. El Eibar le va a echar en falta”, describe el técnico.

· El Eibar con su victoria ante el Girona la pasada jornada 4-1, rompió una racha de 13 partidos sin marcar más de un gol en La Liga (3V 3E 7D), 5-1 frente al Sevilla el pasado febrero.

· Solo ocho jugadores han marcado algún gol en esta Liga para Las Palmas, la cifra más baja de un equipo en la competición, igualado con el Espanyol.

4. Getafe apura su sueño europeo

Getafe (8º, 52 puntos) – At. Madrid (2ª, 75 puntos). Sábado, 12. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Al Getafe le hizo daño la victoria entre semana del Sevilla en el duelo que tenía aplazado ante el Real Madrid, pero todavía mantiene la ilusión por Europa y estará atento no solo a lo que suceda en su estadio sino también a lo que pase al mismo tiempo en el derbi sevillano. Luego en la jornada final el equipo que dirige Pepe Bordalás cierra en Málaga mientras el Sevilla recibirá al Alavés. A igualdad de puntos mandan en el golaverage los sevillanos, así que el Getafe necesita ganar al Atlético o lo tendrá muy complicado para mantenerse en la pelea. “Tenemos viva la llama de la ilusión”, dice Bordalás, que respecto a la plaga de bajas de la última jornada recupera a bastantes futbolistas, por ejemplo a Damián, Sergio Mora, Fayçal Fajr, Molinero y Bruno, los cinco sancionados que faltaron en Las Palmas. “Soy muy realista, todos soñamos. Yo soy una persona muy práctica y la realidad es que hay que disfrutar de lo que hemos conseguido. Con las lesiones y percances que hemos tenido estar aquí es para estar orgullosos”, incide el técnico.

· Desde la llegada de Simeone al banquillo colchonero, el Getafe no ha ganado ningún partido, ni ha marcado ni un solo gol al Atlético de Madrid en La Liga, en las 10 ocasiones en las que se han enfrentado (1E 9D)

· Solo el Real Madrid (692) ha ido más minutos por delante en el marcador como visitante en esta Liga que el Atlético (617).

5. El Athletic es colista en la clasificación de los vascos

Alavés (13º, 44 puntos) – Athletic (14ª, 43 puntos). Sábado, 12. 18,30 horas (Gol TV)

“Me gustaría acabar bien”, dice Cuco Ziganda. El Athletic es a estas alturas el cuarto clasificado de cuatro equipos vascos en la máxima categoría, algo realmente inaceptable para el club de mayor potencial econónico de Euskadi. Ziganda se irá y lo hará con un cierto amargor por más que en las dos últimas jornadas el equipo pueda maquillar una campaña decepcionante. “Hemos tenido mucha irregularidad, malas sensaciones en muchos momentos y poca continuidad a los buenos. Lo que me achaco es no sacar más de los jugadores y no haber jugado más días como el Betis o el Celta, espero haber aprendido porque esa irregularidad es la que me ha llevado a esto”. Y después de la autocrítica lanza una andanada a los despachos. “Me veía con fuerzas para al menos acabar el contrato la temporada próxima y entiendo que empezar con la espada sobre la cabeza en agosto es algo que hubiese sido un riesgo evitable”. Para este final de temporada no podrá contar con Raúl García, que fue operado operado el pasado lunes para corregirle una arritmia cardíaca leve. Volverá De Marcos tras sanción y se espera que repita el tridente conformado por Williams, Aduriz y Muniain. Quien sí seguirá en su puesto al frente del Alavés es Abelardo y con él también confirmó esta semana su renovación el capitán Manu García.

Cuerpo técnico del Athletic en la última rueda de prensa de Ziganda. Miguel Toña EFE

· El Alavés solo ha ganado uno de sus cinco derbis vascos en la Liga esta temporada (4D); el Athletic, por su parte, solo ha perdido uno de sus cinco (2V 2E)

· Iñaki Williams ha participado directamente en más goles que cualquier otro jugador del Athletic en la Liga esta temporada (siete goles y seis asistencias).

6. Caparrós regresa al derbi sevillano por la puerta grande

Betis (5º, 59 puntos) – Sevilla (7ª, 54 puntos). Sábado, 12. 18,30 horas (Movistar Partidazo)

Betis contra Sevilla, Setién contra Caparrós, Europa en juego para los de Nervión y la quinta plaza como objetivo para el equipo de Heliópolis, que no solo tiene como objetivo acabar la Liga por encima de su eterno rival, sino que conseguirlo le dará el pase directo a la fase de grupos de la Europa League. “Ganar sería el colofón”, indica Quique Setién desde la orilla verdiblanca. En el recuerdo está el 3-5 del partido de la primera vuelta, un triunfo bético en el Sánchez Pizjuán para el que Caparrós ofrece ahora una explicación estadística que desmiente la superioridad que se vio sobre el campo. “Hubo 16 faltas del Sevilla por 18 del Betis. Nueve despejes del Sevilla por 52 del Betis. Tres tarjetas del Sevilla por cinco del Betis. Y catorce remates del Sevilla por nueve del Betis. Vender motos se pueden vender motos, pero lo que no se pueden vender son datos”, dice el veterano técnico de Utrera, ya un clásico en las visitas a terreno bético y en disparar la animadversión de la grada. Obviamente no le preocupa. “Si hay cánticos, eso es fútbol. No vamos a mariconizar el fútbol...”. Caparrós, que suma seis puntos de seis desde que se hizo cargo del Sevilla, tiene dudas sobre la recuperación de la lesión muscular de Jesús Navas para poder salir en el once titular. Setién ha confirmado al canterano Pedro López en la meta y ya dispone de Guardado, que no pudo jugar por una dolencia en el peroné la pasada jornada.

· El Betis busca ganar los dos partidos de liga disputados en una misma temporada frente al Sevilla por primera vez desde la temporada 1994-95.

· Joaquín Caparrós solo ha perdido tres de sus 20 partidos como entrenador en La Liga ante el Betis (8V 9E), uno con el Deportivo, otro con el Levante y otro al frente del Sevilla.

7. Una final para el Villarreal en Riazor

Deportivo (18º, 29 puntos) – Villarreal (6ª, 57 puntos). Sábado, 12. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

Necesita ganar el Villarreal en A Coruña. En primer lugar para asegurar una plaza en la Europa League sin tener que mirar lo que haga el Getafe, en segundo para cimentar la posibilidad, que sería una certeza si el Sevilla no gana en su derbi, de entrar en la fase de grupos de la competición continental. Deberá lograrlo en el campo de un equipo descendido en el que ya empiezan a sucederse los mensajes porque Andone no entra en la convocatoria y sí lo hace el central juvenil Mujaid. Sidnei y Schär no podrán jugar en el eje de la zaga así que Fernando Navarro se alineará ahí junto a Albentosa en una dupla inédita. “Entrar en Europa sería la recompensa al trabajo de todo un año”, estima Javier Calleja, que recupera a Rukavina, sancionado en el último partido, pero tiene a una tarjeta de cumplir castigo a cinco futbolistas: Bacca, Bonera, Trigueros, Fornals y Víctor Ruíz. Con la perspectiva de un cierre de campaña ante el Real Madrid, el Villarreal quiere resolver a la primera. “Dependemos de nosotros mismos. Espero un Deportivo motivado y sin presión en un partido muy abierto. Que un equipo con esos jugadores se haya ido a Segunda demuestra que todo está muy igualado”, sostiene Calleja.

· El Deportivo solo ha perdido uno de sus últimos seis partidos en La Liga (2V 3E), 2-4 ante el Barcelona en Riazor, tras haber perdido 10 de los 15 anteriores (cinco empates en el resto).

· Bacca ya ha marcado en esta Liga con el Villarreal (15) más goles que en su primera campaña con el Sevilla (14) y está a un tanto de alcanzar los 50 en la competición.

8. El Celta expone su decepción

Real Madrid (3º, 72 puntos) – Celta (12ª, 46 puntos). Sábado, 12. 20,45 horas (BeIN Sports LaLiga)

Juan Carlos Unzué es otro que dejará su sitio. Busca entrenador el Celta, que ya no tiene opciones de entrar en la próxima Europa League y que lleva cinco partidos sin ganar. Vuelve Iago Aspas, que se perdió las tres últimas jornadas, pero sólo jugará unos minutos en Chamartín. Y se cae de la convocatoria Pione Sisto, que también tiene problemas físicos y la ilusión de jugar el Mundial. Hay decepción en el Celta porque se veían con opciones de estar más arriba en la tabla. “Lo que te da meterte en los puestos de arriba es ser constante y ganar partidos semana sí y semana también. Sólo hemos conseguido esa regularidad, enlazando varias victorias, en la parte final de la primera vuelta y en el principio de la segunda. Ha sido un poco decepcionante porque creíamos que había mimbres”, reflexiona el centrocampista Jozabed.

Gareth Bale ha participado en tres de los últimos seis goles del Real Madrid en el Santiago Bernabeu en La Liga (dos goles y una asistencia).

El Celta es el equipo que más puntos ha logrado con goles marcados en el último cuarto de hora de partido en esta Liga (12).

9. El sainete no cesa en Málaga

With my respect to Mr Lucas Alcaraz

It’s not our Options

I wish to him very successfully with another team .

Let's work quietly please 🙏🏾#Málaga #MálagaCF — Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) 10 de mayo de 2018

Espanyol (15º, 43 puntos) – Málaga (20ª, 20 puntos). Domingo, 13. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

Acumula tres jornadas sin perder el Espanyol, que quiere acabar con buen sabor una temporada que se le complicó. Con David Gallego en el banquillo algunos futbolistas han reactivado ilusiones, obviamente los que más aquellos que no contaban para Quique Sánchez Flores. Óscar Melendo es uno de ellos. Ha pasado de ser el último de la fila a la titularidad. “Gallego me conoce desde hace cuatro años y con él he crecido como persona y jugador. Llevamos siete puntos, el juego es más fluido, salimos con más ganas y mucho más motivados. Esperamos ganar los dos partidos que quedan. Me gustaría que siguiera porque su propuesta es jugar el balón”, apunta el canterano perico. En el Espanyol hay inquietud sobre el futuro, por quien se sentará en el banquillo y por la posible salida del goleador Gerard Moreno, que puede regresar al Villarreal. En Málaga no cesa el sainete porque esta semana el director deportivo Mario Husillos llegó a un acuerdo con Lucas Alcaraz para que fuese el entrenador que encarase el intento de regreso desde la división de plata, pero el jeque Al-Thani desautorizó el fichaje. Todo apunta a que Husillos presentará en breve su dimisión.

· El Espanyol no ha perdido ninguno de sus últimos 11 encuentros ante el Málaga en la Liga (6V 5E), su mejor racha vigente ante cualquier equipo en la máxima categoría.

· El Málaga solo ha sumado 20 puntos tras 36 jornadas en la Liga esta temporada y ha igualado el peor registro a estas alturas de un colista en este siglo (Granada en la 16-17 y Córdoba en la 14-15).

10. Bardhi y sus cinco goles a balón parado

Levante (16º, 43 puntos) – Barcelona (1ª, 90 puntos). Domingo, 13. 20,45 horas (BeIN Sports LaLiga).

El Levante confirmó a Paco López como entrenador para la próxima campaña y cerró también las renovaciones de dos de sus pilares. Morales firmó contrato hasta 2021 y Jefferson Lerma hasta 2022. Todo sucede en medio de un ambiente de euforia y con un equipo que escala en la tabla tras ganar siete de sus últimos nueve partidos. Ahora busca el más difícil todavía: romper la imbatibilidad del campeón. “Lo vamos a intentar”, dice López. “Estamos demostrando que podemos ganar al cualquiera”, incide Enis Bardhi, la referencia del equipo a balón parado. “Somos los mismos jugadores que antes, pero hemos cambiado el chip y la cabeza. El equipo tiene confianza, que es muy importante en el fútbol. Al final te da muchos puntos. La plantilla tiene mucha calidad, solo necesitábamos confianza”, apunta el mediapunta macedonio, que volvió a ver puerta en Leganés. “Las faltas son lo mejor de mí”, dice. Ya lleva cinco goles esta campaña en esa suerte.

El Levante ha ganado sus últimos cuatro partidos en la Liga, solo en una ocasión en toda su historia ha logrado el conjunto levantinista una racha mayor, siete entre septiembre y octubre de 2011.

El Barcelona acumula 21 salidas seguidas sin perder en la Liga (15V 6E) y se encuentra a dos de igualar la mejor racha como visitante de un equipo en la historia de la competición (23 - 18V 5E), lograda por el Barça de Pep Guardiola entre marzo de 2010 y abril de 2011).