Nace el circuito de golf Seve Ballesteros

De Seve Ballesteros a Jon Rahm. El golf comienza a sacar la cabeza en España. Las casi 50.000 personas que acudieron al pasado Open nacional, atraídas en su mayoría por el fenómeno del joven jugador vasco, el aumento de las audiencias televisivas (cerca de un 20% más respecto al año anterior hasta este mes) y el éxito de los golfistas españoles han servido de escaparate y de inyección de optimismo para un deporte que en paralelo sufre la falta de patrocinadores públicos y privados, la caída de licencias y la losa de la etiqueta de elitista. El último brote verde es la presentación este lunes del Circuito Seve Ballesteros PGA Tour 2018, un circuito profesional de la Asociación de Profesionales de Golf (PGA) de España, que consta de ocho pruebas que se disputarán entre mayo y noviembre, y que tiene el apoyo de la Fundación Seve Ballesteros.

“Mi padre luchó mucho para que el golf fuera más popular. Hoy estaría orgulloso de hacer realidad uno de sus sueños”, explicó Javier Ballesteros, el hijo mayor del genio cántabro y presidente de la Fundación. Esa popularización del golf que persiguió Seve chocó a menudo con un muro en España. “Me doy cuenta de lo que es mi padre cuando salgo fuera”, decía Miguel Ballesteros, hermano de Javier, en el pasado Masters de Augusta, mientras seguía a Jon Rahm. El vasco, número cuatro mundial a los 23 años, ha devuelto ahora al golf español a los focos por su comparación con Seve y el gran tirón que tiene entre los aficionados. “Es un momento de cierta oportunidad para el golf en España, aunque nos hemos atascado en las licencias. La crisis ha hecho mucho daño a este deporte”, dijo en la presentación del circuito José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD). El dirigente recordó el gancho del golf con el turismo (un millón de visitantes en 2017), pero no concretó más ayudas públicas para torneos como el Open nacional, que no fue acontecimiento de interés público (como sí el Andalucía Valderrama Masters), lo que aleja la llegada de patrocinadores al no beneficiarse de ventajas fiscales.

El Circuito Seve Ballesteros tendrá categoría masculina y femenina, y constará de seis pruebas regulares (Ciudad Real, Madrid, País Vasco, Lisboa, Burgos y Calatayud), el Campeonato PGA de España Match-Play en Córdoba y la final en Castellón. Podrán jugarlo no solo asociados de las PGA europeas, sino profesionales con licencia de la federación. “Es una gran noticia. Cualquier ayuda es buenísima y que haya un circuito con el nombre de Seve Ballesteros en España es un orgullo. Y será un orgullo para los niños que lo ganen”, celebró Jon Rahm.

La Fundación Seve Ballesteros nació en 2009 para apoyar la investigación científica de los tumores cerebrales e impulsar el golf entre los más jóvenes. Entre otras muchas actividades, ha colaborado en la construcción del parque infantil del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, con un área dedicada al golf, ha apoyado el Major Champions Invitational, un torneo organizado con fines sociales por Nick Faldo, y colabora con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.