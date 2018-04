El Betis vive en la felicidad

La fiesta en el Benito Villamarín fue de las gordas. Un golazo del canterano Junior en el minuto 94 le dio un triunfo merecido al Betis, que se atornilla en la quinta plaza, suma su sexta victoria consecutiva y aleja la séptima posición, donde está el Sevilla, a siete puntos. Una racha excepcional del conjunto de Setién, algo atascado ante Las Palmas, pero con toda la fortuna de cara para anotar un golazo en el descuento. También porque buscó el triunfo sin descanso, a pesar de que le costó mucho. La feliz consecuencia para el Betis son unos fantásticos 55 puntos que le acercan mucho a jugar en Europa la próxima temporada. Un sensacional premio para un equipo que ha crecido una barbaridad en una segunda vuelta magnífica. En una gran jugada de sus carrileros, Barragán y Junior, se plasmó la conquista de tres puntos de oro. También en el espectacular partido de Guardado en la segunda mitad. Las Palmas, por su parte, está cerca de consumar su descenso a Segunda. Sin embargo, fue un equipo aplicado y ordenado, que ya es mucho a estas alturas. Eso sí, es un conjunto que asume unos riesgos tremendos en defensa y que no tiró a la puerta del Betis. Muchas cosas tendrán que cambiar en el conjunto canario para volver a ser competitivo. Son ya 11 los partidos que acumula sin ganar y el descenso está a punto de consumarse.

3-5-1-1 Quique Setién 1 Dani Giménez 5 Jordi Amat 15 Bartra 23 Tarjeta amarilla 76' Tarjeta amarilla Mandi 17 Cambio 70' Sale Sanabria Joaquín 19 Barragán 6 Fabián 28 1 goles 93' Gol Tarjeta amarilla 94' Tarjeta amarilla Júnior Firpo 18 Guardado 7 Cambio 65' Sale Tello Tarjeta amarilla 64' Tarjeta amarilla Sergio León 10 Cambio 80' Sale Campbell Boudebouz 1 Lizoain 22 Tarjeta amarilla 86' Tarjeta amarilla Ximo Navarro 12 Michel Macedo 5 David García 23 Dani Castellano 20 Gálvez 15 Cambio 83' Sale Imoh Ezekiel Tarjeta amarilla 34' Tarjeta amarilla Nacho Gil 6 Etebo 25 Cambio 53' Sale Javi Castellano Aquilani 8 Cambio 66' Sale Vicente Gómez Alen Halilovic 9 Tarjeta amarilla 31' Tarjeta amarilla Jonathan Calleri 5-4-1 Paco Jémez

El Betis viene haciendo una estupenda temporada. Se ha encargado de ir superando trabas para hacerse competitivo. Las alturas de la clasificación piden, todavía, un paso más. Esencialmente, competir con la misma frescura con dos partidos entre semana y, al mismo tiempo, desmontar con fútbol a equipos que acumulan jugadores en defensa. Las Palmas ha dejado claro que se va a Segunda. Pero su técnico, Jémez, y los jugadores, pertenecen a la élite. Por ejemplo, Jémez sorprendió a Setién con una defensa de tres centrales y el Betis, con un solo delantero, se atascó. Las Palmas acumuló jugadores atrás y el conjunto de Setién apenas esbozó un resquicio para superar el entramado canario. Con cierto orden y sin alardes, manteniendo el balón, el conjunto visitante le supo apretar a un Betis muy tedioso.

En un primer tiempo bastante gris, no aparecieron el talento de Joaquín ni la chispa de Boudebouz. El Betis, lento y sin chispa, solo encontró desequilibrio en las salidas desde atrás de Bartra, capaz de emprender carreras de riesgo que, sin embargo, le alegraron algo la cara a su equipo. Además de sacar dos amarillas a jugadores de Las Palmas, Bartra le dio un pase de cine a Sergio León en el minuto 31. El paradón de Lizoain, que volvía a ocupar la portería, salvó a su equipo. Fue el mayor aviso del Betis junto a otro remate de Junior desde dentro del área. Las Palmas no tuvo ninguna ocasión clara en un primer tiempo bastante insulso de los verdiblancos.

El Betis salió con cierta intensidad en el segundo tiempo. A pesar de que no tenía la frescura de anteriores partidos, Guardado decidió tirar de galones. El mexicano dio un pase de oro a Sergio León, que en una clara doble ocasión se encontró con Lizoain. Entre Bartra y Guardado se alimentaban las opciones del Betis, que, en esta ocasión, chocaba con su falta de puntería. Setién no estuvo fino en los cambios y llegó a dejar a su equipo sin un delantero durante algunos minutos. Salió Sanabria y al paraguayo se le notó sin ritmo. Las Palmas se quedó con un jugador menos en el tramo final. El Betis insistió, ayudado por Campbell (rectificó Setién), hasta que en el minuto 94 un magnífico centro de Barragán lo remató Junior con la cabeza. También con el alma. El Betis no conseguía seis triunfos seguidos desde la temporada 58-59. El Villamarín estalló porque Europa está muy cerca. La Feria se tiñó de verdiblanco. El Betis, instalado en la felicidad, vive momentos de gloria.