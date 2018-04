Valverde: “Era el momento de hacer los cambios”

Entró Messi al campo y el Celta, probablemente de forma instintiva, quizá irracional, o simplemente prudente, decidió dar un paso o dos hacia atrás. Le salió caro porque dos ataques después, Semedo centró raso al área chica, Paulinho puso el gancho y Alcácer la acabó de embocarla. “Creía que la metía Paulinho, pero la toca el central y pensé que antes que él, la metía yo”, explicó Alcácer a pie de césped. “¡Sí señor!”, gritó Valverde con el puño alzado y cerrado. Un gol que arrimó el laurel de la Liga al Barcelona, que mantiene 12 puntos de ventaja sobre el Atlético —recupera partido de la jornada mañana contra la Real— cuando quedan 15 por disputarse. “Un punto menos para ganar la Liga”, sentenció Denis Suárez.

Fue un partido extraño, un duelo marcado por la alineación de Valverde puesto que no jugó ningún canterano de inicio ni ningún titular para la final de Copa a excepción (supuestamente) de Coutinho. “Asumíamos riesgo al cambiar muchos jugadores de golpe, pero pensaba que podíamos ganar y era el momento de hacerlos”, reveló Valverde, conforme con el tono general, aunque no tanto con la sucesiva pérdida de balones en la construcción. “Que no hubiera canteranos es circunstancial por el cambio de jugadores, pero el sábado volverán al equipo”, añadió Guillermo Amor, responsable de las relaciones institucionales del club. “Son decisiones del mister y tenemos que estar preparados para cuando nos necesite. Lo hemos dado todo”, intervino Alcácer.

Pudo complicarse el empate, más allá de las abundantes ocasiones erradas por los atacantes del Celta o ninguneadas por un espléndido Ter Stegen (aunque falló con estrépito en el tanto de Aspas), porque el equipo azulgrana jugó con 10 durante 20 minutos. Sergi Roberto, como último hombre, agarró a Aspas antes de que enfrentara al portero y vio la tarjeta roja directa. Una sanción, sin embargo, que no le arrebata la posibilidad de jugar la final de la Copa porque solo se extendería a la competición monárquica en caso de que la infracción hubiera sido grave (cuatro o más partidos de castigo). “Hemos dominado hasta la expulsión, cuando nos metieron atrás e intentaron someternos”, expuso Denis Suárez. Alcácer se sumó: “Tras la expulsión, nos hemos metido atrás y conforme juega el Celta, tocaba trabajar”. Así lo vio Valverde: “Se nos han echado encima, hemos dado un paso atrás excesivo y de ahí el empate y el sufrimiento del final”.

Una Liga que podría ser redonda porque no ha perdido partido alguno, 33 jornadas seguidas (más las siete del curso anterior) que suponen un récord. “Hay que darle valor porque eso tiene un mérito increíble”, defendió Denis; “y ganar la Liga sin perder nos motiva y hace ilusión”. Alcácer, sin embargo, corrigió: “Más que no perder ningún partido se trata de cumplir el objetivo, que es ganar la Liga”. Les falta poco.