El City se impone al Tottenham desperdiciando goles

El Manchester City salió del valle de las sombras en el brillante Wembley. El equipo de Guardiola desfiguró al Tottenham este sábado, se impuso con holgura (1-3) y comenzó a superar su semana negra para encaminarse definitivamente hacia la celebración del título de Premier. Después de tres derrotas consecutivas y la eliminación de la Champions, los jugadores dieron muestras de nerviosismo. Solo el gol de Sterling en el minuto 72 encauzó el partido hacia los visitantes. Bastará con que el United pierda puntos contra el West Bromwich Albion este domingo, o contra el Bornemouth el miércoles, para que el City cante victoria el próximo sábado en el Etihad, cuando recibe al Swansea.

4-2-3-1 Mauricio Pochettino 1 Tarjeta amarilla 23' Tarjeta amarilla Lloris 33 Tarjeta amarilla 26' Tarjeta amarilla Ben Davies 6 Davinson Sánchez 5 Vertonghen 2 Trippier 15 Eric Dier 20 Cambio 83' Sale Sissoko Dele Alli 19 Cambio 72' Sale Lucas Moura Tarjeta amarilla 69' Tarjeta amarilla Dembélé 11 Cambio 63' Sale Heung-Min Son Lamela 23 1 goles 41' Gol Eriksen 10 Kane 31 Ederson Moraes 2 Walker 14 Laporte 4 Tarjeta amarilla 65' Tarjeta amarilla Kompany 18 Tarjeta amarilla 76' Tarjeta amarilla Delph 8 1 goles 24' Gol Gündogan 17 Cambio 88' Sale Yaya Toure Tarjeta amarilla 41' Tarjeta amarilla De Bruyne 21 David Silva 7 1 goles 71' Gol Sterling 19 Cambio 63' Sale Otamendi Sane 33 1 goles 21' Gol Cambio 75' Sale Bernardo Silva Tarjeta amarilla 45' Tarjeta amarilla Gabriel Jesus 4-3-3 Josep Guardiola

El partido desveló la carga más pesada que aflige al City. No tiene un goleador. La lesión de Agüero le ha dejado mocho. Hasta 17 disparos hizo el equipo contra la portería que defendía Lloris, la mayoría obra del abnegado Sterling. Le costó horrores concretar el alud de juego frente a un Tottenham que no encontró el modo de salir de su campo. Delle Ali se quedó desconectado y Harry Kane no dispuso de una sola ocasión de remate.

Un envío largo de Kompany bien explotado por el desmarque de Gabriel Jesus acabó en el 0-1. Davison Sánchez no consiguió girarse a tiempo y el brasileño definió entre las piernas del portero. El 0-2 fue de penalti. Loris hizo falta a Sterling fuera del área, el árbitro entendió que fue dentro, y Gundogan agrandó la ventaja. En el banquillo, Guardiola meneaba la cabeza. Después de sufrir dos remontadas consecutivas contra el United y el Liverpool en una semana, no parecía seguro de conseguir la victoria. Tenía razón. A cinco minutos del descanso Harry Kane filtró un pase entre los centrales y Eriksen marcó de rebote. La pelota pegó en Laporte y fue dentro.

El Tottenham reaccionó en la segunda parte, pero tuvo más control que profundidad. Los laterales, Trippier y Davies, comenzaron a erosionar la resistencia de sus oponentes arrastrando marcas y bloqueando la salida de Kompany por falta de receptores. Alerta ante la inminente crisis, Guardiola cambió a Sané por Otamendi, formó una línea de tres centrales, y liberó a Walker y Delph en los carriles. Fue precisamente esta pareja la que obligó a Trippier y Davies a recular. Poco a poco en las maniobras comenzaron a aparecer más jugadores desmarcados del City que del Tottenham.

Sterling suma 17 goles esta temporada. Si hubiera metido la mitad de las ocasiones que ha tenido sería bota de oro. En el minuto 70 recibió un centro de Walker, sentó a Lloris, sentó a Trippier, y falló el tiro porque el lateral vencido estiró la patita y desvió a córner. De ese córner, lanzado por De Bruyne, derivó el 3-1, obra de Sterling, tras un rechace.

El Tottenham perdió por primera vez desde diciembre, cuando cayó en el Etihad. No perdía en Wembley desde agosto, a manos del Chelsea. El equipo de Pochettino, firme en la cuarta plaza, completa una campaña más que digna.