Kariakin da un gran golpe y manda a dos rondas del final

Muy pocos Torneos de Candidatos en la historia han sido tan emocionantes y con tantas partidas de interés como el que se disputa en Berlín. Cinco de los ocho participantes pueden convertirse en el retador del campeón, el noruego Magnus Carlsen, a solo dos rondas de la clausura. El ruso Serguéi Kariakin, actual subcampeón, comparte el primer puesto con el estadounidense Fabiano Caruana tras ganarle en una magnífica partida. A medio punto están el azerbaiyano Shajriyar Mamediárov, el chino Liren Ding y el ruso Alexánder Grischuk.

“Hoy es el cumpleaños de mi esposa, y este es sin duda el mejor regalo que podía hacerle”, reveló un Kariakin tan contento como excitado, tartamudeando con frecuencia por primera vez en todo el torneo, tras tumbar al líder de manera inapelable con un juego de gran calidad. Kariakin empezó el torneo con sólo un punto en cuatro rondas; si a eso unimos que su estilo suele implicar la aversión al riesgo, parecía poco menos que imposible que pudiera remontar.

Pero algunas imprecisiones de Caruana al no rematar varias partidas con posiciones ganadoras, así como la derrota de hoy del segundo clasificado, Mamediárov, ante Ding (quien había empatado las once partidas anteriores), han dado un vuelco tremendo a la situación. Tras la jornada de descanso del domingo, la penúltima ronda tendrá el lunes estos emparejamientos: Mamediárov-Grischuk; Ding-Krámnik; So-Kariakin; y Caruana-Aronián. Y la última el martes será así: Grischuk-Caruana; Aronián-So; Kariakin-Ding; y Krámnik-Mamediárov. El primer sistema de desempate es el resultado particular entre los igualados; el segundo, el número de victorias; y el tercero, el Sonneborg-Berger, que prima los resultados frente a los mejor clasificados.

A juzgar por los resultados de los últimos dos o tres años, no pocos hubieran pronosticado que el armenio Levón Aronián, el ruso Vladímir Krámnik y el estadounidense Wesley So serían los principales candidatos para retar a Carlsen. Sin embargo, los tres están descartados. Aronián no ha sido capaz, una vez más, de aguantar la presión del honor nacional de su país y de su entorno; Krámnik, de 42 años, no ha logrado ser consistente; y So, cuyo principal problema es la falta de confianza en sí mismo, está jugando en baja forma y sin entrenador.

Clasificación: 1º-2º Kariakin y Caruana, 7 puntos; 3º-5º Ding, Grischuk y Mamediárov, 6,5 puntos; 6º Krámnik 5,5; 7º So, 5; 8º Aronián 4.