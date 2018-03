Cristiano eclipsa a Salah y rescata a Portugal

En Suiza, ante una selección menor, Egipto, pero que cuenta con uno de los jugadores más en forma del momento, Mohamed Salah, Portugal evidenció sus carencias y sus dudas de cara al Mundial del próximo verano. Pero también, aunque tarde, sobre la hora, enseñó sus virtudes. Más bien su única virtud, Cristiano Ronaldo, que apareció en el descuento para voltear el marcador con un doblete y eclipsar al atacante del Liverpool, protagonista de la noche hasta la irrupción del madridista. De momento solo CR parece otorgarle cierta estabilidad a la campeona de Europa, cuya respuesta en Rusia se antoja indescifrable. Mientras tanto, Fernando Santos hila para entremezclar con tino en el once a viejos veteranos de guerra, como Quaresma y Bruno Alves, y jóvenes promesas en crecimiento entre los llaman la atención Bernardo y Andre Silva, Neves o el valencianista Guedes.

4-4-2 (D.P.) Fernando Santos 22 Beto 2 Tarjeta amarilla 87' Tarjeta amarilla Bruno Alves 21 Cedric Soares 3 Rolando 5 Raphael Guerreiro 8 Cambio 60' Sale André Gomes Moutinho 10 Cambio 60' Sale Quaresma João Mário 13 Cambio 75' Sale Bruno Fernandes Ruben Neves 11 Cambio 67' Sale Gelson Martins Bernardo Silva 7 2 goles 91' Gol 94' Gol Cristiano 9 Cambio 75' Sale Gonçalo Guedes André Silva 23 Mohamed El-Shenawy 6 Hegazy 13 Mohamed Shafy 2 Ali Gabr 7 Tarjeta amarilla 53' Tarjeta amarilla Fathi 17 Mohamed Elneny 19 Cambio 65' Sale Warda Abdallah El Said 8 Cambio 86' Sale Hossam Ashour Tarek Hamed 10 1 goles 55' Gol Cambio 78' Sale Shikabala Salah 21 Trezeguet 9 Cambio 61' Sale Mohsen Ahmed Hassan 4-3-3 Héctor Cúper

Sobre todos ellos, curtidos y jóvenes, manda Cristiano. El siete arrancó el amistoso en modo agitador, moviéndose por aquí y por allá, de una banda a otra. Más delantero que nunca en el Madrid, el de Funchal amplía sus funciones con Portugal, donde ejerce de todo en el ataque, de punta y también de extremo. De inicio se mostró por los costados, dando rienda suelta a su pasado de gambeteador y generando las primeras acciones ofensivas del encuentro. No incomodaba mucho Egipto, selección que regresa a un campeonato del mundo 28 años después de la mano de Héctor Cúper. Y de Salah, como no, el único de los africanos con caché internacional junto al medio del Arsenal Elneny. Beto les evitó la primera alegría de la noche con una gran intervención justo antes de que un pie sobre la línea les librase de un disgusto en una desafortunada e infantil cesión que buscó castigar CR.

Tras una primera parte de idas y venidas, en la que reinó el desorden por encima del fútbol, Salah se encargó de pegar el primer golpe en su duelo particular con el jugador del Madrid. Al borde de la hora de partido, la estrella egipcia recibió en la frontal y se sacó un preciso golpeo de rosca con la zurda que se coló rozando el poste. El gol sonrojó a una Portugal que se mostraba incapaz de imponerse a un combinado de segunda o tercera fila. Plana y previsible, nada invita a pensar que hubiese podido lograrlo de no ser por Cristiano. Su gen competitivo, inalterable ya sea la cita una final o un amistoso, salió a relucir en el descuento y con dos goles de cabeza in extremis rescató a los suyos.

Primero picó un centro lateral de Quaresma desde el costado izquierdo y dos minutos después, en el 94, en un libre directo botado también por el veterano extremo, se impuso con potencia para firmar el tanto decisivo, que requirió la intervención del VAR. La tecnología no truncó esta vez el doblete y la remontada de CR.