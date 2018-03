Últimos ensayos de cara al Mundial

Las mejores selecciones del mundo entran en escena para probarse antes de designar a los futbolistas que las representarán en Rusia a partir del próximo 14 de junio. Además del partido amistoso entre Alemania y España hay otros puntos de interés este viernes.

Una prueba sin Neymar

Rusia-Brasil. 17 horas (Teledeporte)

Moscú y en el estadio Luzhniki, escenario de la final el 15 de julio, recibe a Brasil para medirla a la selección anfitriona. Si hay un conjunto con un once trabajado y testado ese es el de Tite, pero el técnico de la canarinha aprovechará el partido para trabajar alguna variente. La de Neymar es obligada y por él entrará Douglas Costa. También faltará Marquinhos, que aunque está con el equipo arrastra problemas musculares y cederá su puesto en el eje de la zaga a Thiago Silva. Y, en fin, la gran temporada de Willian le da la oportunidad de mostrarse de inicio en detrimento de Renato Augusto. Coutinho actuará por dentro, tras Gabriel Jesus y con Paulinho y Casemiro a sus espaldas. “Siempre respeto la posición en la que me pone el entrenador”, dice el futbolista del Barcelona, que cuando llegó Tite a la selección era suplente. Desde que el técnico se hizo cargo del equipo en verano de 2016 apenas ha perdido un partido, un amistoso contra Argentina el pasado mes de junio.

La búsqueda de socios para Messi

Argentina-Italia. 20,45 horas (Teledeporte)

Un escenario atípico, Manchester y el Etihad Stadium, para un clásico entre Argentina e Italia, una nueva ocasión para que Jorge Sampaoli termine de definir como rodea a Messi. Piensa en Agüero por su indiscutible potencial, pero porque como Mascherano es uno de los hombres de confianza del diez. Y cree que Lanzini puede ayudarle cerca del crack porque estima que el mediapunta del West Ham guarda la esencia del futbolista argentino en el uno contra uno. En ese plan no está por ahora Dybala, ausente de la convocatoria, pero al que no se descarta. “Nos ilusionamos con que fuese top en la selección, pero le cuesta ensamblarse con lo que estamos pensando nosotros. Lo ideal es que se potencie con este grupo de jugadores y se complemente con ellos. Ahora hay que evaluar si los que vienen en su lugar son mejores”, explica Sampaoli, que tras no contar con Higuain en varios partidos lo señala ahora como “uno de los mejores delanteros del mundo”. Tiene bastante por armar el técnico, que busca laterales y probará a Nicolás Tagliafico, zurdo del Ajax que pasó con más pena que gloria hace cinco años por el Murcia. Italia debe acometer una reconstrucción, pero la hará sobre la base de Buffon, Bonucci y Chiellini y con Luigi Di Biagio, un técnico interino. Cutrone y Chiesa, de 20 años, abanderan la nueva ola.

Cristiano Ronaldo se adiestra este jueves con Portugal antes de partir hacia Zúrich. FRANCISCO LEONG AFP

Cristiano contra Salah

Portugal-Egipto. 20,45 horas

La vigente campeona de Europa y tercera en el ránking FIFA será además la primera rival de España en el Mundial. Antes Portugal se mide a Egipto en Zúrich en un duelo de pistoleros, Cristiano Ronaldo contra Mohamed Salah. Ambos marcaron cuatro goles en sus últimos partidos con sus equipos. “No tengo la convocatoria definida para Rusia, pero hay uno seguro, Cristiano Ronaldo”, bromea el seleccionador luso Fernando Santos, que espera además la mejor versión del barcelonista André Gomes. “Aquí el ambiente es distinto y los jugadores cambian rápidamente de chip. Es importante conocer su estado anímico, pero también verles trabajar y estar con ellos”, apunta sobre el centrocampista o sobre André Silva, delantero del Milán que tampoco dispone de muchos minutos los fines de semana. Portugal escogió jugar contra Egipto este viernes y el próximo martes ante Holanda porque entiende que tienen estilos semejantes a los de Marruecos y España, contra las que se verá en Rusia. Antes del Mundial se cruzará con Túnez, Bélgica y Argelia.

Lucas Hernández durante el entrenamiento de Francia en Saint-Denis. FRANCK FIFE AFP

Deschamps busca un equipo coral

Francia-Colombia. 21 horas

Francia y Colombia se enfrentan en Saint Denis en un partido en el que el equipo de Didier Deschamps mostrará su ideario de cara al Mundial. “La estrella es el equipo”, anuncia el meta Lloris. Y el técnico da carrete a esa filosofía: “El colectivo es lo primero. No se trata de que vayamos a pasar un examen a nadie”, explica ante la posibilidad de que piezas como Lucas Hernández o Wisam Ben Yedder se muestren en sus primeras armas con la selección gala. A Deschamps le agrada probarse contra Colombia porque en el segundo partido del Mundial le espera otro combinado sudamericano. Perú. “Los dos son equipos agresivos en defensa y con un matiz técnico muy importante”, valora. Obviamente para el grupo que adiestra José Pékerman se trata de una prueba de nivel. “Y tenemos decisiones que tomar”, advierte el entrenador argentino. Cuadrado no puede ayudar al equipo porque se recupera de una pubalgia y en la lista colombiana hay siete futbolistas de la Liga española: Bacca, Muriel, “La Roca” Sánchez, Lerma, Yerry Mina y el dúo del Girona, Bernardo y Mojica, que vuelve a un selección en la que no se habían podido consolidar.

Inglaterra busca nuevos defensas en el debut de Ronald Koeman

Holanda-Inglaterra. 20,45 (BeIN Sports)

Otra ilustre eliminada, Holanda, examina en el debut de Ronald Koeman la consistencia del proyecto que trata de armar Gareth Southgate. Inglaterra se prueba sin el lesionado Harry Kane y poco antes de partir hacia Amsterdam se quedó sin Jack Wilshere, que acariciaba un esperado regreso, pero se resintió de sus sempiternos problemas de rodilla, un desastre para una selección a la que no le sobra su talento. Gary Cahill y Chris Smalling, habituales suplentes en Chelsea y Manchester United y hasta ahora fijos con los pross, no figuran en la convocatoria y su presencia en el Mundial está comprometida. En su lugar se cotejará el rendimiento de Tarkowski, del Burnley, Mawson, del Swansea o Maguire, central del Leicester que perdió la categoría la campaña pasada con el Hull. Tiene problemas que resolver en la zaga Southgate de cara a un partido en el que la federación holandesa descartó el empleo del VAR, que estará presente en la cita rusa, porque el equipo arbitral que comandará Gil Manzano apenas tiene experiencia en su uso.

Savia nueva para nutrir a Suárez y Cavani

Uruguay-República Checa. 12,35 (BeIN Sports)

Uruguay está en China para jugar entre viernes y lunes un torneo que se inició con la goleada de Gales a la anfitriona. El conjunto charrúa se opone a la República Checa. La ausencia por lesión del deportivista Fede Valverde le dará la opción de mostrarse a Lucas Torreira, que causa sensación esta temporada en la Sampdoria, y a su vecino el zurdo Diego Laxalt, que también destaca en el Genoa. Gimenez y Godín son fijos como dupla atrás. El talentoso Giorgian De Arrascaeta, que no debería tardar en dar el salto a Europa desde el Cruzeiro brasileño, es fijo en el enganche y Suárez y Cavani en punta, con dos alternativas de la liga española, Maxi Gómez y Stuani.

Entre el resto de partidos previstos para este viernes sobresale el que enfrenta a Serbia y Marruecos, rival de España en el Mundial, en un duelo que se disputará en Turín. El madridista Achraf no podrá jugar porque se lesionó en el primer entrenamiento en las instalaciones de la Juventus. En Wrocalw se miden también dos mundialistas, Polonia y Nigeria con Lewandowski al frente del ataque local. También se citan en la localidad californiana de Santa Clara otros dos combinados que mundialistas México e Islandia. El bigotón Ricardo La Volpe, que dirigió a los aztecas en 2006 no tiene dudas: “Es la mejor selección de la historia del país”. Y Joachim Löw, técnico de Alemania, primer rival en Rusia, tampoco se corta en los elogios: “Están al nivel de Argentina”