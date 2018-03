La UEFA da un tirón de orejas a España por el retraso de los informes del Athletic-Spartak de Moscú

La UEFA ha dado un tirón de orejas a las autoridades españolas por no haber recibido hasta este miércoles 22 de marzo los informes de los altercados acaecidos en los aledaños de San Mamés entre los ultras de Athletic de Bilbao y los del Spartak de Moscú en los que un agente de la Ertzaintza falleció por una parada cardiorrespiratoria. El Comité Disciplinario de UEFA no ha podido tratar el asunto a la vez que los del París Saint Germain y el Olympique de Marsella al haber recibido a tiempo los documentos policiales.

Tras la muerte del agente de la Ertzaintza, El PAÍS desveló que el partido no había sido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia, órgano dependiente del Ministerio de Interior y del Consejo Superior de Deportes. La portavocía de Antiviolencia aseguró que el encuentro no se había declarado de alto riesgo al informar la Ertzaintza que ya existía un plan de refuerzo policial máximo, que también incluía un fuerte dispositivo para que ambas aficiones no se encontraran ni antes ni después del partido, algo que sí sucedió. La portavocía de Antiviolencia también asegura que el dispositivo hubiera sido el mismo independientemente de que el encuentro fuera declarado o no de alto riesgo porque las medidas previstas en ese plan ya cumplían con el protocolo. Desde el CSD también se asegura que, aunque no fue declarado de alto riesgo, tenía consideración de tal.

Según el Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SIPE), el dispositivo de seguridad fue insuficiente. “No había agentes suficientes, con 200 ertzainas no da para controlar a los 2.000 hinchas rusos que se desplazaron, más a Herri Norte. Además, los agentes se vieron obligados a trabajar en el dispositivo desde las nueve de la mañana hasta que terminara, no había relevos. El dispositivo tampoco contaba con el vallado de seguridad de la explanada de San Mamés”, afirmaba a este periódico Juan Carlos Sáenz, secretario de organización de SIPE.