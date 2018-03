Rodri, el pivote del cambio

Diego Pablo Simeone, el director deportivo Andrea Berta y Miguel Ángel Gil Marín encontraron en Rodrigo Hernández (Madrid, 22 años) lo que entienden como una de las grandes soluciones para mejorar el juego del Atlético. Las tres patas sobre las que se sustenta la planificación deportiva del club concuerdan desde hace tiempo en la necesidad de buscar un futbolista que ayude al técnico a dar una vuelta de tuerca más en su búsqueda de relacionar mejor al equipo con el balón en el inicio del juego. Rodrigo es el elegido para ese cometido que desde la retirada de Tiago solo Thomas comienza a interpretar con corrección. Pero el ghanés, como Saúl, es más un mediocentro llegador que posicional. El duelo que mantendrán hoy en Villarreal (18.30, beINLaLiga) despierta interés.

El Atlético se adelantó en diciembre a varios de los grandes clubes europeos para recuperar al mediocentro que el viernes recibió la noticia de su primera convocatoria internacional con la selección absoluta. La negociación entre el Villarreal, el chico y el club en el que se formó fue limpia. Rodrigo aceptó primero una renovación que incluía un aumento de su cláusula de 10 a 20 millones de euros. A la operación, se le añadieron cinco millones más en objetivos. En el Atlético desmienten que su marcha al Villarreal, cuando era juvenil, fuera por su escasa estatura, ahora mide 1,92 metros, lo que ha generado una permanente comparación con Busquets. “Era un chico que no estaba jugando, que tuvo una oferta buena del Villarreal y decidió marcharse”, advierten en el Atlético para explicar su salida. Fran Alcoy, ahora entrenador del Talavera, fue el primer técnico que acogió a Rodrigo en la cantera rojiblanca. Alcoy le dirigió en el infantil B y detectó a un niño de 12 años con una gran capacidad de asimilación para entender los secretos del juego y de la posición de mediocentro. “Iba muy por delante de los demás, era muy maduro y entendía todo a la primera. Con esa edad mantenía conmigo conversaciones tácticas, ya me hacía observaciones sobre donde podíamos generar superioridades. Eso no es lo normal en un chico de su edad”.

Las estadísticas de la Liga describen a un mediocentro sobresaliente en los dos planos fundamentales de la posición. Es el jugador con más recuperaciones (236) y el quinto que más pases da (1731) con un porcentaje de acierto del 90 %. Los ojeadores aprecian en sus pases su intención de jugar siempre que puede hacia adelante y su capacidad para batir las líneas de presión. En este sentido, su partido en el Bernabéu, en el que el Villarreal salió ganador (0-1), fue una exhibición. Sus pases rompieron una y otra vez los intentos de ahogarle de Modric, Casemiro y Kroos.

“Juega muy bien en las dos direcciones. Con su estatura domina el espacio aéreo, abarca mucho campo y técnicamente es muy bueno”, le define Alcoy, que también recuerda a un chico “con un brillante expediente académico” que aún mantiene en sus estudios universitarios de Administración y dirección de empresas. Su lugar de estudios es también su escape y su intento por tener una vida normal fuera del fútbol para un chico de su edad: vive en una residencia de estudiantes.