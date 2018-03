Valverde: “No hay fórmula secreta ante un defensa como la del Chelsea, hay que tener paciencia”

No quiere especular el Barcelona, por más que el resultado del partido de ida ante el Chelsea en los octavos de final de la Champions le favorece (1-1). “No nos vamos a engañar, si terminamos con la portería a cero pasamos de ronda”, señaló Ernesto Valverde. “Pero”, añadió; “eso no significa que no vayamos a hacer nuestro juego”. Coincidió con su entrenador Sergio Busquets. “Intentaremos hacer lo que hicimos en el partido de ida: tener la pelota. No será fácil porque ellos defienden bien. El 0-0 es un resultado positivo, pero no podemos especular. Iremos, como siempre, a ganar el partido”, aseguró el pivote del Barcelona.

Le costó al Barcelona superar a la dura defensa del Chelsea en Stamford Bridge. “Por momentos parecía un partido de balonmano”, sostuvo Rakitic, tras el partido en Londres. El cuadro azulgrana tuvo la pelota (70%), pero no llegaba a atacar a Courtois (siete remates por los 11 del Chelsea). “Ellos son un equipo que tiene muchos registros. Nos pueden plantear una presión en nuestro campo, como ya lo hicieron en algunas facetas del encuentro de Londres. Cuando se repliegan es difícil, no solo para nosotros , sino también para cualquier equipo. La fórmula secreta no la tenemos, más allá de trabajar el partido y tener paciencia. Pero, también, eso es un arma de doble filo porque ellos tienen un contragolpe muy fuerte”, explicó Valverde. “El Chelsea es un equipo que es difícil de superar cuando defiende en su campo. Además de tener una estructura defensiva trabajada, tiene jugadores muy fuertes”, sumó Busquets.

Valverde, en cualquier caso, cree que en el Camp Nou se verá un duelo similar al de Londres. “Espero un rival parecido al de la ida, con todas sus virtudes. Es un equipo que te puede hacer un gol en cualquier momento. No sé qué planteamiento tiene pensado hacer Conte, si nos presionaron más arriba o más abajo. Pero nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos”, dijo el preparador azulgrana. El Barça podría recuperar a Andrés Iniesta para el duelo de mañana (20.45). Este lunes, el manchego hizo una parte del trabajo junto a sus compañeros, después de superar una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha ante el Atlético.

“Sabemos lo que importante Andrés para el equipo, no solo como jugador. Él siempre sabe qué hacer con la pelota. Todo lo que aporta es positivo. Esperamos que entrene bien hoy”, dijo Busquets. “Veremos cómo está Andrés hoy”, explicó Valverde. “Es un partido importante, en el que se deciden muchas cosas. En esta clase de encuentros, de no retorno, se puede arriesgar. Lo que hay que calibrar es que tan grande es el riesgo”, completó Valverde, que destacó el duelo de Dembélé ante el Málaga. “Cuando un jugador hace un buen partido es bueno para ganar confianza. Se ve que tiene algo”, concluyó el entrenador del Barcelona.