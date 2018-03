Loren baja de las nubes al Alavés

Alavés y Betis viven colgados de la nubes que les han acunado, tras superar las primeras tormentas, y ahora disfrutan de ese algodón mullido que le ha colocado al Betis a vista de la frontera europea y al Alavés con la distancia suficiente como para quitarse las gafas de cerca y mirar el futuro con la pupila sin lágrimas. Dos equipos que se jugaban su estado de ánimo, su autoestima, y ver quién era más fiable, porque el estado de ánimo en ambos conjuntos es tan similar cono diferente su juego.

4-4-2 (D.P.) Abelardo Fernández 1 Pacheco 5 Tarjeta amarilla 49' Tarjeta amarilla Laguardia 32 Martín Aguirregabiria 12 Cambio 79' Sale Hernán Pérez Tarjeta amarilla 35' Tarjeta amarilla Rodrigo Ely 3 Rubén Duarte 17 Cambio 61' Sale Burgui Alfonso Pedraza 18 Pina 19 Manu García 11 Cambio 75' Sale Bojan Ibai Gómez 7 1 goles 66' Gol Rubén Sobrino 24 Munir 13 Tarjeta amarilla 49' Tarjeta amarilla Adán 28 Júnior Firpo 27 Francis 15 Bartra 23 Mandi 8 Cambio 69' Sale Tello Tarjeta amarilla 67' Tarjeta amarilla Camarasa 10 Boudebouz 6 Fabián 3 1 goles 43' Gol Tarjeta amarilla 69' Tarjeta amarilla Javi García 16 2 goles 22' Gol 77' Gol Cambio 79' Sale Sergio León Loren Morón 24 Cambio 62' Sale Jordi Amat Rubén Castro 4-4-2 (D.P.) Quique Setién

El Betis tiene algunas fortalezas, que su genética aconseja no cambiar, y menos con un entrenador como Quique Setién, que no necesita hacer esfuerzo alguno para que la genética del Betis coincida como un papel de calco con las ideas generales del fútbol del entrenador cántabro. Pero por si en el vestuario había algún sitio vacío, por allí ha aparecido Loren con una estadística singular; desde su debut ha jugado cuatro partidos y ha marcado cinco goles, incluidos dos dobletes. Ayer consumó el segundo justificando su presencia en el once titular y demostrando cada partido que el gol no es un azar en su vida sino su manera de jugar al fútbol.

A los 23 minutos batió a Pacheco en una jugada polémica: el gol fue anulado por el árbitro que le rectificó a su juez de línea para conceder el gol. Tuvo que hilar muy fino Del Cerro Grande y soportar después que cada acción fuera objeto de recurso al Constitucional. Pero lo cierto es que el Betis, gracias a Loren, perdonó los errores del ex alavesista Camarasa y sumir al conjunto de Vitoria en un soliloquio que no le llevaba a ninguna parte. El gol fue como un rasponazo en la nube feliz y más aún el segundo logrado por Javi García al filo del descanso.

Parecía que el cielo se caía de repente, pero el Alavés apretó el algodón y la insistencia de Ibai, el genio de Munir y la movilidad de Sobrino fueron recomponiendo aquel roto. Sobrino dio la última puntada para asomarse a una remontada en la que ahora el Alavés siempre está dispuesto a creer. Pero un tal Loren dijo no a falta de 20 minutos, sancionó el resultado. Y el Alavés murió con las botas puestas.