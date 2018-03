Italia adelanta el cierre del mercado de fichajes

Los equipos italianos tendrán que ponerse a trabajar antes este verano, al menos en materia de fichajes. La Seria A confirmó ayer que el cierre del mercado para los traspasos será el 18 de agosto de 2018, antes de que comience la Liga. Los clubes de Italia se unen así a la Premier League inglesa, que tiene como tope el 9 de agosto para inscribir jugadores, ya que ese campeonato comienza unos días antes.

De esta manera, los equipos del calcio pretenden que las plantillas queden completamente cerradas antes de que empiece la Liga, y no como ahora, que se juegan varias jornadas antes del tope. La medida evitará que jugadores implicados en posibles traspasos están pendientes de que su futuro cambie mientras están disputando los primeros partidos del curso. Hasta ahora la fecha límite para inscribir futbolistas en Italia, como en casi toda Europa, era el 31 de agosto.

En España, de momento, LaLiga no se ha pronunciado sobre si modificará el cierre del Mercado en España. La descompensación con Inglaterra e Italia no impediría que jugadores de esas Ligas llegasen al campeonato español, pero sí que los clubes de allí tendrían más reparos en dejar salir efectivos, ya que no podrían reemplazarlos.

El último día del mercado de fichajes suele tener una gran actividad en todas las Ligas. Los equipos cierran operaciones apurando los últimos minutos del día. En ocasiones, los traspasos se truncan por falta de tiempo. Sonado fue el caso de David De Gea en el verano de 2015. El Real Madrid tenía cerrado el fichaje con el Manchester United, pero la documentación se envió unos minutos tarde y la operación se invalidó. En este último 31 agosto llegaron sobre la hora fichajes como el de Lucas Pérez por el Deportivo, Bojan (Alavés) o Amarabat (Leganés).

Esta medida no fue la única que se aprobó en Italia para el curso que viene. En el calcio quieren implantar una especie de Boxing Day, es decir, que haya fútbol en fechas navideñas al estilo de la Premier League. Los aficionados italianos podrán disfrutar de partidos los días 22, 26 y 29 de diciembre. Pero los futbolistas no se quedarán sin vacaciones porque pararán hasta el 19 de enero de 2019. Ese mismo día se cerrará el mercado de fichajes invernales, que también se verá recortado.

En España, la última vez que hubo fútbol durante las vacaciones navideñas fue en la temporada 2015-16, cuando se disputaron dos jornadas entre el 29 de diciembre y el 4 de enero.