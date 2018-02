El Villarreal se estrella ante el Lyon

El Olympique, un club con empaque y nombre en Europa, se hizo fuerte en La Cerámica para valer la renta conseguida en Lyon una semana atrás y dejar en el camino al Villarreal, al igual que la temporada pasada, eliminado en la primera eliminatoria tras solventar la fase de grupos. Al conjunto francés le bastó en un principio y contra su naturaleza, frenar el ímpetu del Villarreal que ha perdido eficacia en el área contraria con la marcha de Bakambu a China 40 millones mediante. Necesitaba marcar el Villarreal y no lo hizo. Lo pretende siempre el Lyon que no sabe otra cosa que atacar y no le resultó fácil conseguirlo, logrando anotar al final y con superioridad numérica expulsado Jaume Costa.

La vocación ofensiva del Lyon no tiene reservas ni atiende a especulación alguna. Va en su ADN. Le valía al Olympique conservar la renta de dos goles alcanzada en la ida. Y en el once que presentó en La Cerámica

estaban todos sus apuestos atacantes, con Traoré, Mariano y Depay, secundados por Fekir, su estrella y capitán.

En el otro bando, Calleja entendió que no le convenía un intercambio de golpes, que necesitaba el balón y paciencia, no conceder espacios ni campo abierto a los velocistas del conjunto francés, que juntando líneas y protegiéndose tendría sus opciones siempre que el Lyon no encontrase la portería de Asenjo. Prescindió el técnico madrileño del desborde y la habilidad de Castillejo, al que recurrió en el segundo acto, para apuntalar el centro del campo con Javi Fuego acompañando a Rodrigo.

En una apertura de Javi Fuego a Mario, llegó la primera ocasión para el Villarreal. El capitán amarillo, tras deshacerse de la oposición de Mendy, asistió a Manu Trigueros cuyo flojo remate fue desviado afortunadamente por Morel a córner. Había transcurrido media hora de juego para que sucediera algo reseñable en un área. Anteriormente, amagos y apariencias.

La ocasión amarilla tensó el choque, animando el Villarreal más guerrero de la temporada. Ünal pudo adelantar en el marcador a los de Calleja tras un duro disparo desde dentro del área que atajó con apuros Anthony Lopes, al igual que una semana atrás en el Groupama Stadium, feliz protagonista para el Lyon, de nuevo aplicado el cancerbero franco-portugués en La Cerámica. El descanso supuso un alivio para el Lyon al que le quedaba la mitad de faena para alcanzar la clasificación.

Ya en la segunda mitad, con la entrada de Castillejo y la necesidad del gol, el Villarreal aumentó el voltaje al partido, apareciendo una vez más Anthony Lopes para despejar un duro disparo de Mario nada más regresar del vestuario. Contestó el Lyon en un contragolpe que finalizó Fekir de mala manera, tras esquivar la salida de Asenjo y disparar sin potencia y ángulo, evitado finalmente el gol francés por Bonera que a punto estuvo de hacerse un lío en el despeje.

El choque se convirtió en un ida y vuelta, un duelo abierto y sin control, asumiendo el riesgo el Villarreal con la grada enganchada y arropando a los castellonenses que fueron perdiendo fuelle, más aún tras la expulsión de Jaume Costa en el último cuarto de hora tras protestar aireadamente

una decisión del árbitro italiano que tuvo el gatillo fácil para mostrar dos baratas tarjetas amarillas al defensa valenciano. En un contragolpe Traoré puso al final la puntilla a los amarillos. El Villarreal tiene menos heráldica que el Lyon que sueña con alcanzar la final de la Liga Europa en su casa. El equipo de Calleja tendrá que ganarse en la Liga el regreso el próximo curso a una competición continental.