Zidane: “Isco ha sido la clave”

Igual que pasó contra el Nápoles en la ida de los octavos del año pasado, el Madrid consiguió sobreponerse al tanto del rival. No se descompuso el equipo blanco tras el gol de Rabiot, empató antes del descanso y terminó ganando el partido por 3-1. Zidane, que calificó de “muy trabajada” la victoria ante el PSG, advirtió de los peligros que le esperan al Madrid en la vuelta el próximo día 6. No se olvida el técnico francés de los apuros que pasó su equipo el año pasado en Nápoles, donde estuvo, durante un buen rato, a un gol de la eliminación. Lo arreglaron Ramos y Morata.

“Hay que estar contento con lo que hicimos hoy contra un rival muy bueno. Hemos conseguido una buena victoria. Sabemos que la vuelta va a ser muy complicada, difícil, lo vimos el año pasado con el Nápoles cuando fuimos allí con el mismo resultado (3-1). Cuando juegas fuera puede pasar de todo. Hoy es un día para estar contentos y yo estoy orgulloso de todos mis jugadores”, explicó el técnico del Madrid.

De entrada, sentó a Bale y optó por Isco, como en la final de Cardiff. El debate BBC sí, BBC no, le acompañó en el último mes y medio, desde que el galés dejó atrás sus problemas musculares. A Zidane muchos le ven como un alineador y no como un entrenador. Muchos le consideran un técnico con flor, como si ganar ocho títulos en dos años y medio sólo fuera cuestión de suerte. Muchos le comparan con Guardiola o Valverde y opinan que no sabe leer los partidos. Los que le ven trabajar a diario, sin embargo, dicen que no descuida ni un detalle, aunque cuando abra la puerta de casa deje el fútbol fuera.

Anoche acertó eligiendo a Isco y acertó también con los cambios. Aparte de quitar a Benzema para dar entrada a Bale, quitó a Casemiro —el hombre imprescindible que lo barre todo— para poner a Lucas, y al malagueño para poner a Asensio. El Madrid ganó oxígeno con ambos. Durante un buen rato había estado en apnea ante el empuje de Neymar y Mbappé. “Con Isco buscábamos superiorididad en el centro del campo, lo ha hecho fenomenal, no sólo con el balón, también sin él apareciendo desde la segunda línea. Ha tenido mucha movilidad, ha sido la clave sobre todo en el inicio de partido”, analizó el técnico que en la víspera jugó al despiste y no quiso dar detalles tácticos. “Cambiamos un poco al final [con Lucas y Asensio] porque se sabía que ellos no podían aguantar 90 minutos. Con los cambios queríamos meter un poco más de profundidad y amplitud. Eso buscábamos y nos ha salido bien el partido”, prosiguió.

Le salió todo perfecto a Zidane. Su equipo respondió, reaccionó después del gol de Rabiot y mantuvo una línea de presión muy alta. Mérito, además de Isco, también de Marcelo. El brasileño fue el único que enmudeció al Bernabéu cuando cayó al suelo gritando de dolor después de un choque con Dani Alves. Se levantó, pero jugó durante un buen rato con el brazo colgando y apretando los dientes en cada saque lateral. Sus incursiones crearon mucha superioridad en el campo del PSG, sus pases dejaron solos en el área rival a Cristiano y Benzema. Se señaló el escudo después de firmar el 3-1 y fue corriendo a besarle la calva a Zidane. “Ha estado muy bien defendiendo y ha atacado mucho más de lo que estaba previsto. La idea era que jugara más arriba que Nacho, pero ha hecho más de lo previsto”, explicó ZZ.

Los periodistas franceses le recordaron todas las críticas que había recibido y la preguntaron si se sentía un poco más optimista que el día anterior. “Yo voy a continuar trabajando para hacer partidos como el de esta noche. Falta la vuelta, habrá que hacer un partido enorme, con mucha intensidad”, respondió el entrenador blanco.