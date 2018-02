Laura Gómez, la primera patinadora colombiana de velocidad en unos Juegos Olímpicos de Invierno

Todavía algo incrédula, la colombiana Laura Gómez celebra su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran del 9 al 25 de febrero en Pyeongchang, Corea del Sur. Ahí competirá como patinadora de velocidad sobre hielo, disciplina en la que se inició hace seis meses "por diversión" y que le llevará a marcar un hito en el deporte de su país.

Gómez, de 27 años, ya había representado a Colombia en competiciones mundiales de patinaje sobre ruedas (Argentina 2014, China 2015 y Nanjing 2016), pero no imaginó que tendría la oportunidad de llegar a unas olimpiadas para competir en un ámbito que no era del todo el suyo: el hielo. "Todavía estoy que no me lo creo", confesó la joven en declaraciones a la agencia francesa Afp, tras explicar que comenzó en el patinaje de velocidad el pasado mes de julio para divertirse. "Y ahora estoy aquí, en los Juegos Olímpicos”, añadió.

"Estar en Corea es una sorpresa enorme", agregó la patinadora que se convertirá en la primera colombiana en participar en pruebas olímpicas de patinaje de velocidad. Quedé como quede en la clasificación, hará historia en estos juegos. Igual que su compatriota Pedro Causil, de 26 años, que será el primer colombiano en participar en la competición masculina de esta modalidad.

Después de unos meses de entrenamiento sobre hielo, Gómez no logró clasificarse, pero quedó en una lista de reserva y un inesperado contratiempo la benefició. La decisión del Comité Olímpico de excluir a varios deportistas rusos por un escándalo de dopaje permitió a la colombiana avanzar puestos para viajar a Corea de Sur y representar a su país.

"Estaba en la lista de reserva; en el número dos. Tenía que estar esperando a que alguien se lesionara o se retirara. Cuando se supo que la federación rusa no podía tener participantes, entré. Pero no me avisaron hasta el 25 de enero y estaba esperando algo oficial ya que no tenía nada confirmado", explicó la deportista.

La colombiana, acostumbrada a las agradables temperaturas estivales, tendrá que enfrentarse a un frío que puede alcanzar los -20ºC. Por el momento ha conseguido la clasificación. Sueña ahora con una medalla. La prueba en la que competirá será la de mass start, el próximo 24 de febrero. La representación colombiana en estos juegos la completan los esquiadores Sebatián Uprimny, que participará en los 15 kilómetros cross country de esquí de fondo, y el colombofrancés Michael Poettoz, que participará en el giant slalom.