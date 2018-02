Diez claves para seguir la jornada 23 de la Liga Santander

Entre la resaca copera y el regreso de la competiciones europeas, la jornada de liga recibe de nuevo en el fútbol español a Clarence Seedorf, ahora como entrenador del Deportivo, que cierra contra el Betis una jornada que se abre en San Mamés y en la que Barcelona y Real Madrid juegan como locales, con un derbi en Mestalla y pruebas de madurez para modestos como Getafe, Leganés, Eibar o Girona que ven el descenso de lejos y empiezan a mirar hacia cotas mayores.

Dos necesidades y dos objetivos distintos

Athletic (13º, 27 puntos) – Las Palmas (19ª, 17 puntos). Viernes, 9. 21,00 horas (BeIN Sports LaLiga)

“Ganar y agradar”, pide Ziganda, el entrenador del Athletic, de nuevo en discusión porque el equipo ni gana ni agrada, porque en el último partido en Girona dio un volantazo a la postre equivocado al armar un once con zaga de tres centrales. “No me arrepiento, era el momento”, dice el técnico. Tres empates y una derrota hila el Athletic en las últimas cuatro jornadas. No logra emerger. “Intentamos buscar soluciones con unos jugadores tan comprometidos y obedientes que casi nunca rompen el guión”, describe Ziganda. Para recibir a Las Palmas recupera en la convocatoria a De Marcos y al meta Kepa Arrizabalaga, que lleva dos meses sin jugar y entre medias ha dejado atrás una agria polémica sobre su futuro zanjada con su renovación. Enfrenta estará un rival que quiere completar sus reconstrucción, que ya ha empleado 35 futbolistas diferentes en lo que va de temporada. En San Mamés no contarán por decisión técnica David García, Momo, Vicente Gómez, David Simón, Javi Castellano o Emenike. Regresa Bigas tras lesión y se desplaza un único delantero, Calleri. Las Palmas ha ganado dos de sus últimos tres partidos, pero Paco Jémez no baja el pistón de la exigencia. “Las victorias suelen nublar un poco la vista. Tenemos errores y hay que cambiarlas. Por ganarle al Málaga no nos tenemos que creer que ya somos un gran equipo”

· Aritz Aduriz ha marcado tres goles en sus últimos cinco encuentros en casa en la Liga. Además, el delantero vasco ha anotado tres tantos en sus dos enfrentamientos ligueros con la UD Las Palmas en San Mamés).

· Paco Jémez solo ha ganado dos de sus nueve partidos como entrenador ante el Athletic en La liga (un empate y seis derrotas en el resto) y sus equipos han marcado ante los vascos la mitad de goles (ocho) de los que han encajado (16).

El reto de jugar sin Rodri

Villarreal (5º, 37 puntos) – Alavés (16ª, 22 puntos). Sábado, 10. 13 horas (BeIN Sports LaLiga)

Siete bajas tiene el Villarreal: Bruno, Andrés Fernández, Sansone y Semedo ya llevan tiempo en el dique seco. Soriano tiene gripe y Bonera y Rodri están sancionados. La ausencia de éste último abre las puertas de la titularidad a Javi Fuego. “No notaremos su baja”, garantiza Javier Calleja, el entrenador. Rodri es el futbolista más utilizado esta temporada y hasta ahora había sido titular en todos los partidos de liga excepto en uno que no pudo ser convocado por enfermedad. Para el Alavés el partido es una oportunidad para concretar aún más su escalada y sumar puntos a domicilio después de caer derrotado en sus tres últimas y complicadas salidas (Atlético, Athletic y Barcelona). No parece tampoco sencilla la de Villarreal, contra un rival enfocado a dar el salto a la cuarta plaza y entrar así en la próxima Liga de Campeones. “Vamos con la intención de enganchar dos victorias seguidas y pegar un salto en la clasificación. Aquí no se relaja ni el utillero, de eso ya me encargo yo”, garantiza Abelardo. Por una u otra cuestión Vigaray, Santos, Burgui. Héctor, Medrán y Diéguez se han quedado al margen de su convocatoria. También se queda fuera del partido el árbitro Álvarez Izquierdo, inicialmente desgnado para acudir al Estadio de la Cerámica, pero lesionado en las pruebas físicas de los colegiados esta semana. Le sustituye Trujillo Suárez, que despierta resquemor por sus decisiones en un reciente partido contra el Leganés en Mendizorroza. “No sé ni quien pita”, zanjó Abelardo antes de partir hacia Villarreal.

· El Villarreal ha sumado 30 puntos en la Liga desde la llegada de Javi Calleja al banquillo groguet (cuatro derrotas en 16 jornadas), solo dos equipos han sumado más puntos desde entonces: el Barcelona (40) y el Atlético (35).

· El Alavés estaría clasificado en cuarta posición si solo se contaran los puntos desde la llegada de Abelardo Fernández al banquillo babazorro (16 puntos, con cinco victorias, un empate y tres derrotas).

Última llamada para el Málaga

Málaga (20º, 13 puntos) – At. Madrid (2ª, 49 puntos). Sábado, 10. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

Se le acaba el tiempo al Málaga, que salió de la pasada jornada muy dañado porque no solo perdió contra el penúltimo sino que los equipos que persigue para obtener la salvación también sumaron. Ese listón está ahora a siete puntos y por delante hay dos partidos consecutivos en La Rosaleda ante el segundo y tercer clasificado del campeonato, Atlético y Valencia. Semeja un everest para un equipo que ha marcado un gol en las últimas siete jornadas. El técnico José González habla sobre ello y reconoce un déficit: “Los delanteros están haciendo trabajo de definición. Tenemos que intentar generar más ocasiones, pero en este partido tenemos un rival que concede pocas”. Busca soluciones el entrenador, que deja fuera de la convocatoria a Juanpi, Success o Borja Bastón y cuenta con Lestienne y Rolan, que regresa tras mes y medio fuera del equipo. “Creo que vamos a ir creciendo y que las horas de trabajo se tienen que notar”, dice José González, pero en la ciudad y el entorno del club la semana ha sido casi de resignación tras la dolorosa derrota en Gran Canaria e incluso de polémica porque uno de los capitanes del equipo, Miguel Torres, salió retratado en una foto difundida a través de las redes sociales por el meta colchonero Moyà, excompañero en el Getafe. Ambos disfrutaban con dos amigos de una cena mientras el Málaga jugaba en Las Palmas. Llovieron las críticas. “Cada uno se organiza la vida privada como quiere y estar con amigos de confianza apoyando al equipo no es nada malo. La gente que me conoce sabe cuál es mi compromiso por el club y bueno, mi intención no es crear conflicto”, se disculpa Torres, que está lesionado.

· El Málaga es el equipo que más veces se ha quedado sin marcar en la Liga esta temporada (15); el Atlético, el que más veces ha dejado su portería a cero (14).

· El Atlético es el equipo que menos minutos ha ido por detrás en el marcador en la Liga esta temporada (99); el Málaga es el segundo equipo que menos minutos ha ido por delante (179) tras el Levante (129).

Tiempo de prosperidad

Leganés (12º, 29 puntos) – Eibar (7ª, 32 puntos). Sábado, 10. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

El Eibar es séptimo y sueña con Europa, el Leganés puede igualarle en puntuación si le supera y si deja atrás la decepción por no clasificarse para la final de la Copa del Rey. Imposible imaginar un escenario así cuando en la primavera de 2013 ambos equipos acabaron segundos en sus grupos de Segunda División B y pelearon por el ascenso en una promoción que acabó premiando a los vascos y en la que los pepineros cayeron a las primeras de cambio. Será la cuarta vez que se crucen en la máxima categoría. De las tres anteriores, dos las ganó el Eibar y en la otra empataron. El Leganés no le gana desde enero de 2003 en partido entonces de Segunda División. Ahore el Eibar llega lanzado, tras haber caído apenas en uno de sus últimos once partidos. Fue contra el Atlético y el gol que le derrotó fue el único que concedió en las últimas siete jornadas. “Estamos bien, llevamos una racha inmaculada, pero sabemos que ellos juegan muy bien al fútbol”, avisa Mendilibar, entrenador del Eibar. No podrá disponer aún de Sergio Enrich, también a Szymanowski y Dos Santos les llega el partido pronto en el bando del Leganés.

· El Leganés es el tercer equipo que más veces deja su portería a cero (10) tras el Barça (13) y el Atlético (14).

· El Eibar es el que más goles tras centros al área ha marcado en la Liga esta temporada (11 de 31) y el que menos remates totales concede (180).

Un sustituto para Willian José

Real Madrid (4º, 39 puntos) – Real Sociedad (14ª, 26 puntos). Sábado, 10. 20,45 horas (Movistar Partidazo)

Malas noticias para la Real Sociedad que pierde a su máximo goleador, Willian José. El delantero brasileño sufre una fractura por estrés en un dedo del pie izquierdo y estará cerca de dos meses fuera del equipo. Puede ser el momento de Imanol Agirretxe, que poco a poco ha estado sumando minutos tras su prolongadísima inactividad precisamente por una lesión sufrida hace algo más de dos años en el Santiago Bernabéu. “Es un contratiempo importante, pero hay que afrontarlo con entereza y con plantilla amplia, de calidad y nivel. Agirretxe hace mucho que no juega un partido completo, por lo que tenemos que valorar si puede jugar de inicio. Tenemos la opción de Jon Bautista en el que tenemos confianza y que se le abren muchas posibilidades ahora. Hay otras opciones como Juanmi u Oyarzabal”, valora Eusebio Sacristán. Januzaj tampoco está disponible por problemas de pubis, pero por el contrario ya cuenta Héctor Moreno para la zaga. La Real no gana en feudo blanco desde mayo de 2004. Desde entonces acudieron en diez ocasiones a Chamartín y apenas lograron un empate en 2006.

· El Real Madrid suma 39 puntos en la Liga esta temporada y se encuentra a 19 del Barcelona (58), su mayor diferencia con respecto a un equipo líder tras sus primeros 21 partidos en toda la historia de la Liga).

· El equipo donostiarra no ha ganado en sus últimos seis partidos como visitante en La Liga (2E 4D), y no enlaza siete sin victoria fuera de casa desde marzo de 2015 (13).

Franco Vazquez celebra su gol al Leganés en la semifinal copera. Aitor Alcalde Getty Images

“Mudo” Vázquez alza la voz

Sevilla (6º, 33 puntos) – Girona (9ª, 31 puntos). Domingo, 11. 12 horas (BeIN Sports LaLiga)

Un gol y múltiples detalles de clase ante el Leganés en la semifinal de Copa indican que Franco Vázquez empieza a ser importante en el Sevilla. Todo ocurre tras una mala segunda vuelta en la campaña anterior y un inicio de la actual en el que no acabó de entrarle por el ojo a Berizzo. Con Montella las cosas han cambiado. Ya le había dirigido en la Sampdoria, pero es que además uno de los auxiliares del técnico italiano, Enzo Maresca, tiene una sólida amistad con el futbolista tras el paso de ambos por el Palermo. Todos saben que donde más rendimiento puede extraer el italo-argentino es en la mediapunta y ahí es donde le ubican, con libertad para decidir y sin muchas entretelas defensivas. “Estoy con mucha confianza, que es lo principal, y también tener continuidad. El cambio de entrenador me hizo bien, como a otros compañeros que ahora están elevando su nivel”, explica el futbolista. En Sevilla se habla y no se para sobre un monumental caño que le hizo a Amrabat el pasado miércoles, pero sobre todo sobre su creciente aportación al equipo. “Creo que es mi mejor momento”, corrobora. Se le espera de nuevo en esa versión ante un Girona que no dispondrá del sancionado Maffeo, pero que ya mira sin ambages a Europa: está a dos puntos del puesto de Europa League que ocupa el Sevilla.

· El Sevilla es el equipo cuyos porteros menos paradas han completado en la Liga esta temporada (43; Sergio Rico 27 y David Soria 16).

· El Girona es el equipo de La Liga que un mayor porcentaje de sus goles encaja en el primer cuarto de hora de partido esta temporada (21%).

El Getafe quiere atreverse

Barcelona (1º, 58 puntos) – Getafe (11ª, 29 puntos). Domingo, 11. 16,15 horas (BeIN Sports LaLiga)

Pepe Bordalás nunca ha mostrado la bandera blanca y menos antes de los partidos. “Siempre hay un tópico que no entendí. Eso de que hay partidos que no son de tu liga nunca lo he entendido”, dice el técnico del Getafe en la víspera de la visita al Camp Nou y a un líder que apenas ha cedido cuatro empates en lo que va de temporada. No teme a nada el Getafe, que llega además con Antunes, Damián y Cala amenazados de suspensión si ven una tarjeta amarilla. Pero ya lo indica Bordalás: nadie se rinde en su equipo. “Vamos a ser osados y atrevidos”, incide. Tres triunfos en 31 enfrentamientos ha logrado el equipo madrileño ante el Barcelona, el último en noviembre de 2011, alguno tan sonado como la remontada en la semifinal copera de hace once años. “Se da muy de vez en cuando, pero vamos con esa idea de hacer un gran partido”, enfatiza Bordalás. El Getafe había perdido en sus últimos cuatro desplazamientos (Espanyol, Alavés en Copa del Rey, Girona y Atlético) antes de rescatar un empate sobre la bocina en su visita al Sánchez Pizjuán. Bordalás ya dispone de Flamini, un ilustre refuerzo para el centro del campo, pero desliza que todavía es pronto para verle de corto: “Lleva muy poco tiempo con nosotros y está haciendo un trabajo extra para ponerse al ritmo y al nivel de los compañeros”. Quizás la próxima semana contra el Celta pueda disponer de sus primeros minutos.

· El Barça suma 29 partidos seguidos sin perder en la Liga (25V 3E) y se encuentra a dos de igualar la mejor racha invicto de toda su historia en la competición, lograda con Pep Guardiola en abril de 2011 (31).

· El Getafe no ha ganado en ninguna de sus 12 visitas ligueras al Camp Nou (3E) y solo ha puntuado en una de sus últimas siete (2-2 en mayo de 2014).

Iago Aspas contra todos

Celta (8º, 31 puntos) – Espanyol (15ª, 25 puntos). Domingo, 11. 18,30 horas (BeIN Sports LaLiga)

No hay partido del Celta en el que no brille una luz, la de Iago Aspas, que cada semana va más allá en su rendimiento. En Mendizorroza, ante el Alavés, dejó un gol memorable y un despliegue de voluntad que no evitó la derrota de su equipo. Lleva 15 goles en 22 jornadas y hay que considerar que en las siete primeras no consiguió anotar. Desde entonces es el máximo realizador de la competición, por encima incluso de Messi. Aspas es el delantero más efectivo del campeonato: apenas ha necesitado 48 intentos para marcar sus 15 goles, de manera que anota en poco más de uno de cada tres remates. Messi ha precisado cien tentativas para marcar sus 20 goles y Suárez necesitó sesenta para anotar 16, uno más que el punta de Moaña. Iago Aspas está a apenas cuatro tantos de igualar su registro de la pasada campaña, su tope en la máxima categoría. Está incluso cerca de los 23 que anotó en Segunda División la temporada del ultimo ascenso del Celta, hace siete años. Es el quinto máximo realizador histórico del equipo celeste y tiene a tiro de tres y dos goles respectivamente a Gudelj y Hermidita para situarse en el podio. Aspas ha participado en 14 de los 18 últimos goles de su equipo: diez los marcó él, en tres más dio un pase que aprovechó un compañero y en el otro remató al larguero para que Pione Sisto marcase en el rechace. Imposible entender a este Celta sin él.

· El Celta de Unzúe ha marcado 39 goles tras 22 jornadas ligueras disputadas esta temporada. En este siglo solo en la 2001-02 bajo la tutela de Víctor Fernández logró anotar más (41).

· Quique Sánchez Flores solo ha perdido dos de sus ocho enfrentamientos como entrenador con el Celta de Vigo en la Liga (5V 1E) pero solo ha ganado en una de sus tres visitas ligueras a Balaídos (0-1 con el Valencia en abril de 2006).

Seis derrotas seguidas y un derbi por ganar

Valencia (3º, 40 puntos) – Levante (17ª, 20 puntos). Domingo, 11. 20,45 horas (BeIN Sports LaLiga)

Desde el 20 de enero el Valencia ha jugado seis partidos. Los ha perdido todos. “Hemos jugado dos partidos por semana, dos de ellas fueron contra el Barcelona, otra ante el Madrid y otra frente al Atlético. Eso demuestra que todavía no estamos a su altura y por eso tenemos que trabajar más”, explica el técnico Marcelino García Toral. Ocurre, en cualquier caso, que las dinámicas en el fútbol también importan y el equipo che, tras su demoledor inicio de campaña, está en un momento delicado. “Está claro que el mes de enero iba a ser muy duro, con un calendario muy duro y muchas lesiones”, valora el director general Mateu Alemany. La enfermería se engrosa. Garay estará de baja varias semanas porque ante el Barcelona sufrió este jueves una lesión muscular. Rodrigo y Coquelin padecen sendas sobrecargas que ponen en duda su participación en el derbi contra el Levante. Murillo y Andreas Pereira siguen de baja. En el Levante buscan recambio para Jefferson Lerma, que ya va por su tercera lesión muscular de la temporada. Campaña probó esta semana como recambio, pero también Rober tiene opciones o incluso podría decantarse López Muñíz por prescindir de un mediocentro en su trivote habitual y alinear dos delanteros, visto además el buen tono con el que ha llegado Pazzini, goleador la pasada jornada frente al Real Madrid.

· El Valencia solo ha ganado dos de sus últimos seis derbis frente al Levante en la Liga (1E 3D), los dos en Mestalla y los dos por 3-0.

· El Levante no gana un derbi regional como visitante en la máxima categoría desde octubre de 2011. Desde entonces, los de Orriols han sumado solo tres puntos en los 11 disputados.

Seedorf supervisa una sesión de trabajo de sus futbolistas en el gimnasio. RCD

Nueve entrenamientos en seis días con Seedorf

Deportivo (18º, 17 puntos) – Betis (10ª, 30 puntos). Lunes, 12. 21 horas (Gol TV)

Seedorf es el décimo entrenador holandés que trabaja en la liga española, el primero desde Rijkaard y Koeman en 2008, una visita inesperada, pero que ha agitado el árbol deportivista. Con nueve entrenamientos llega el equipo gallego al partido contra el Betis, tres sesiones dobles durante martes, miércoles y jueves y una jornada laboral continuada para técnicos y futbolistas, que durante esas jornadas se desplazaron a un hotel coruñés para comer todos juntos. Seedorf es holandés, pero italiano en muchas rutinas que tienen que ver con el fútbol. “Se nota que es un líder, lo era como jugador y lo es como entrenador. Creo que su llegada va a cambiar la imagen del equipo a nivel mental y futbolístico. Nos está abriendo la mente”, valora Fede Cartabia. El Deportivo se juega buena parte de sus aspiraciones en los próximos cuarenta días. Tras el Betis se enfrentará al Alavés, Getafe y Girona a domicilio y a Espanyol, Eibar y Las Palmas en Riazor. No parece un calendario imposible, pero el Deportivo ha sumado dos de los últimos 21 puntos que salió a disputar.