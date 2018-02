Mestalla añora los goles del Valencia

La producción goleadora del Valencia se ha secado. La despensa de Mestalla incrementó en un porcentaje altísimo su volumen en la primera mitad del campeonato. Goleadores de perfil bajo en el club como Rodrigo, Zaza y Santi Mina rompieron a marcar y engordaron unas estadísticas que bostezaban de pura hambre las tres últimas temporadas.

La empresa Opta, especialista mundial en análisis de datos deportivos, explica a través de una estadística denominada Expected Goals cómo Zaza, sobre todo, pero también Rodrigo y Santi Mina marcaron por encima de sus expectativas. Este apartado mide y cuantifica la calidad del remate de un jugador y la probabilidad de que se convierta en gol una oportunidad determinada teniendo en cuenta las condiciones y las variables en las que se produce el disparo en cuestión, tales como la distancia a portería, el ángulo de disparo, el tipo de remate (cabeza o pie) o el tipo de asistencia (balón en profundidad, centro al área…). La cifra resultante sale cotejándola con estadísticas de hace más de 30 años y está basada en un muestreo de 300.000 remates.

El Valencia era el mejor en los Expected Goals hasta diciembre. Había marcado 36 tantos y estaba 10,43 dianas por encima del rendimiento esperado, que era de 25,57. Zaza, con diez bingos, donde se ha estancado, era el mejor delantero de la Liga bajo estos parámetros. Su expectativa de goles era de 5,72 y tenía, por tanto, un rendimiento de calidad en el remate de un 4,28 mejor de lo previsto. Santi Mina, cuarto en este ranking, estaba 2,85 por encima y Rodrigo Moreno también se encontraba un 1,09 por encima de los tantos que le otorgaba esta estadística. En definitiva: el momento rematador de los tres puntas era sorprendente.

Esa misma estadística tras la última jornada todavía coloca al Valencia como segundo del campeonato en rendimiento y calidad de remate con 42 dianas, 8,84 por encima del valor que le otorgaban los Expected Goals. El Betis es ahora el líder con un 9,77 favorable sobre sus expectativas de marcar. Zaza ya no es el mejor delantero pero sigue segundo con un diferencial de 3,44 entre lo esperado y lo que ha marcado, mientras que Mina sube a la tercera posición con un 3,34 a favor. Iago Aspas es el líder con un 4,06.

Marcelino necesita goles para tumbar al Barça. Zaza no celebra desde el 9 de diciembre, perjudicado por la política de rotaciones de Marcelino tras la llegada de Vietto, por su impetuosidad, que le ha llevado a perderse dos partidos por sanción en las últimas siete jornadas y por un problema vírico que lo dejó KO en el Camp Nou. Rodrigo, que todavía es el máximo anotador del curso con 12 goles entre Liga y Copa, no marca desde hace cuatro jornadas. Solo Santi Mina, que se rebeló a quedar relegado como cuarto atacante tras la llegada de Vietto, ha marcado tres goles en enero para sumar 11 totales. De Vietto no se sabe nada desde su llamativo hat-trick ante Las Palmas en Copa del Rey de hace un mes.