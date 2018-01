El Barça cae ante el Fenerbahçe en un final ajustado

El FC Barcelona perdió en Turquía ante el Fenerbahçe (86-82) y agrava su mala situación en la clasificación de la Euroliga. Sus posibilidades de clasificación para los playoffs de cuartos de final, con siete victorias y 13 derrotas cuando faltan 12 jornadas, son ya mínimas.

Los azulgrana llegaron a tener posibilidades de victoria ya que, gracias sobre todo a Heurtel, consiguieron reducir su desventaja de 11 puntos (78-69) a solo tres cuando faltaba un minuto y medio (82-79) y a solo dos a falta de 11 segundos (82-80). El propio Heurtel falló un tiro libre en ese momento decisivo y el Barcelona ya tuvo que actuar a la desesperada. Aun así, una canasta de Claver volvió a situar la brecha en dos puntos (84-82) a falta de cinco segundos. Heurtel le hizo falta a Sloukas y este anotó los dos tiros libres que sentenciaron.

FENERBAHÇE, 86; BARCELONA, 82 Fenerbahçe: Sloukas (6), Wanamaker (24), Datome (2), Vesely (12), Thompson (5) --quinteto inicial--; Melli (23), Mahmutoglu (7), Guduric (7), Guler (0), Kalinic (0), Muhammed (0), Duverioglu (0).

Barcelona Lassa: Pau Ribas (2), Koponen (12), Hanga (12), Moerman (0), Tomic (20) --quinteto inicial--; Heurtel (21), Oriola (3), Sanders (0) y Claver (12).

Parciales: 22-18, 20-26, 23-13 y 21-25.

Árbitros: Belosevic (Serbia), Pukl (Eslovenia) y Silva (Portugal). Eliminaron a Vesely.

Ulker Sports and Event Hall, 12.930 espectadores.

Mejoró la imagen el Barça respecto a la derrota de la primera vuelta en el Palau Blaugrana pero aún así el Fenerbahçe volvió a adjudicarse el triunfo. Casi siempre fue por debajo el Barça Lassa, que esta vez no se arrugó pese a tener todo en contra y no se descolgó, pero los tiros libres al final y sobre todo el tercer cuarto fue demasiado lastre que soltar.



Como ha venido pasando en varios partidos esta temporada, el tercer periodo acaba con las opciones de triunfo del equipo de Sito Alonso, como ya pasó en Andorra en la última jornada de la Liga Endesa. En esta ocasión un 23-13 acabó con la ventaja blaugrana al descanso (42-44) y permitió abrir el último cuarto a los turcos con ventaja cómoda y administrando esa renta.



Liderados por Brad Wanamaker (24 puntos con 9/9 en tiros libres y 7 asistencias) y Nicolo Melli (23 puntos) los de Zeljko Obradovic llevaron el timón del partido, aunque no contaban con la larga resistencia blaugrana. Pese a verse 11 puntos abajo durante el tercer cuarto, el Barcelona reaccionó al final.

Pero Wanamaker no falló un solo tiro libre y el Barça, que había tenido un extraordinario acierto desde el triple hasta el momento (13/26 al final del duelo), no encontró buenos tiros en ese momento clave final.