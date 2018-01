Zidane: “No tengo nada contra Kepa”

Después de que Kepa ampliara este lunes su contrato con el Athletic, buena parte de las preguntas de la rueda de prensa de Zinedine Zidane este martes, han girado en torno al portero vasco. El técnico del Real Madrid ha asegurado que no tiene "nada contra Kepa", portero al que cerró las puertas en el mercado invernal, y quiso dejar claro que él no salía ganador porque iba en la misma línea que el club.

"Los jugadores en junio potencialmente pueden venir al Real Madrid si la estrategia del club es cambiar algo, de acuerdo con el entrenador. En junio sí, pero la idea mía y del club, estamos aquí juntos, era no cambiar muchas cosas y nada más", aclaró Zidane dejando claro que la decisión de no pagar los 20 millones de cláusula de Kepa fue tomada con los altos cargos del Real Madrid.

"Me molesta cuando escucho algún comentario diciendo que he ganado yo. Mi preocupación diaria son mis jugadores, lo que hago con los del Real Madrid, el resto no me ocupa ni quiero hablar de ellos porque si lo hago ya se dice que los quiero fichar", añadió. El técnico madridista hizo una defensa de sus actuales porteros, no quiso desvelar si, cerrada la puerta a llegadas, será Kiko Casilla el que dispute toda la Copa del Rey y acabó mandando un mensaje a Kepa. "Voy a pelear siempre con mis jugadores porque son lo más importante. Si ellos están bien, lo mío es proteger a mi plantilla solo porque son mis jugadores. No hay nada contra Kepa ni ningún jugador. Nunca", manifestó.

La comparecencia de Zidane, previa al partido de Copa de este miércoles contra el Leganés, se produjo después de un entrenamiento en el que volvió a verse a Cristiano Ronaldo después de que se retirara el domingo con la cara ensangrentada tras marcar su segundo gol al Deportivo. El portugués completó el entrenamiento junto a sus compañeros, pese a tener su ojo izquierdo hinchado y morado, con los puntos de la herida cubiertos.

Incluso se le pudo ver de buen humor en los habituales rondos iniciales ante la presencia de los medios de comunicación y Zidane destacó su actitud en un día en el que pudo recibir descanso para recuperarse de la herida. "Si está entrenando con nosotros con el ojo así demuestra que para él lo más importante es estar en el campo".