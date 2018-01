Los comisarios retiran la penalización a Carlos Sainz y Barreda se retira

Los comisarios del Dakar decidieron quitarle este miércoles la penalización de 10 minutos a Carlos Sainz (Peugeot) que le impusieron el lunes por haber adelantado de manera peligrosa a un quad. "Los comisarios han llegado a la conclusión de que el episodio es un lance de carrera", informó en un comunicado la instancia disciplinaria de la prueba. La sanción se quedó finalmente en una advertencia para que "preste más atención a los adelantamientos" en el futuro.

El cuerpo disciplinario del rally se reunió el lunes después de una queja del holandés Kees Koolen, quien acusó a Sainz de haberlo golpeado y no haberse detenido. Sainz fue penalizado por su "comportamiento potencialmente peligroso", una decisión que Peugeot apeló inmediatamente. "Agradecemos a los comisarios haberse tomado el tiempo de profundizar en la cuestión con elementos que les dimos y otros elementos que pudieron conseguir", declaró Bruno Famin, jefe del equipo Peugeot.

Con esta decisión, Sainz amplía su ventaja sobre el francés Stéphane Peterhansel, su máximo perseguidor, en 1 hora y 45 segundos cuando quedan ya solo tres etapas para el final de la prueba.

El piloto de motos Joan Barreda (Honda), segundo del Dakar, por otra parte, abandonó este miércoles la carrera durante la 11ª etapa, entre las ciudades argentinas de Belén y Chilecito, anunció la organización. Ganador de tres etapas en esta edición, el piloto de 34 años sufrió una dura caída el sábado que le lesionó la rodilla.

"Hoy he decidido parar a los 100 km de la especial. He luchado los últimos días con la intención de acabar el @dakar sobreponiéndome a problemas físicos importantes que se han ido agravando. Suponía demasiado riesgo para mi seguridad continuar. ¡Gracias a todos por vuestro apoyo!", escribió el piloto en las redes sociales.

El sábado, Barreda se cayó en un agujero y la moto se le cayó encima, provocándole una lesión en la rodilla. Intentó continuar pero no lo consiguió. "Hemos tenido una caída fuerte; me he salido de la pista en un agujero grande y la moto se me ha caído encima. Me he roto la rodilla seguro porque está muy inestable y no consigo poner pie a tierra", había dicho el sábado. Este era su octavo Dakar. En el 2017 firmó su mejor resultado al acabar quinto de la general.