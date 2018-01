Valverde: “Me ha gustado el equipo, no el resultado”

Valverde se fue de Cornellà con la convicción de que el Barcelona, pese a sufrir su primera derrota tras nueve visitas a ese campo, jugó un buen partido. “Mi equipo me ha gustado bastante. Ha tenido una buena actitud y ha intentado superar las dificultades que nos ha puesto el contrario. El campo estaba difícil para combinar. A pesar de sufrir en alguna acción de estrategia o en córners, más que en jugadas, hemos tenido el partido bastante controlado. NO hemos acertado en las situaciones de gol. Ellos han planteado el partido esperando atrás y nos han cerrado los espacios interiores. Pero hemos intentado hacer lo que sabemos: llevar el juego cerca de su área. No es un buen resultado”.

El entrenador del Barça cree que el penalti parado por Diego López pudo suponer un punto de inflexión. “Ha reactivado al público y luego nos han hecho gol. Ha sido un partido bastante cerrado y un detalle podía ser definitivo. Ahora, tenemos que remontar”. Sergio Busquets, tras la primera derrota después de 29 partidos, concluyó: “Algún día iba a llegar. La derrota no va a afectarnos. Ahora pensamos en el partido de Liga y luego ya pensaremos en remontar”.

Un gol de cantera

Quique Sánchez Flores enfatizó el triunfo del Espanyol, el primero en un derbi desde 2009 y el primero en Cornellà. “Es un día importante para la historia del club, de auténtica felicidad. Los chicos han jugado con mucha inteligencia. Hemos hecho un gran esfuerzo en la primera parte para poder llegar con energía al final. La primera parte ha sido un ejercicio de resitencia. Luego, con Leo (Baptistao), hemos sido más eficaces y hemos contado con más gente en las salidas”.

Sánchez Flores le dio mucho valor a los dos principales protagonistas del gol. “Estoy contento porque es un sueño para la academis adle Espanyol que se haya ganado con una asistencia de un canterano (Marc Navarro) y un gol de un canterano (Melendo). El propio Melendo describió, un mediapunta de 20 años que llegó al Espanyol cuando tenía cinco, y que obtuvo ayer su primer tanto como profesional, explicó: “Vi a Marc por el lateral, decidí quedarme atrás y cuando vi llegar el balón tenía claro dónde ponerla. Sí, puede que sea el día más feliz de mi vida”.