Zidane: “Me voy satisfecho”

Está el Madrid en cuartos de final de la Copa del Rey. Ha conseguido la clasificación con los disgustos y los sustos de siempre, con el rival metido en su área en los últimos veinte minutos, recurriendo a los pelotazos para quitarse balones de encima y pidiendo la hora. El Numancia, que hasta el minuto 70 había chutado a puerta una vez y fuera otra, remató tres a portería y ocho fuera. El Madrid está en cuartos, pero la tónica es la de siempre: cualquier rival le saca los colores. Ya sea en casa, fuera, en Abu Dhabi o donde toque. En el Bernabéu, por cierto, de los 15 partidos que ha disputado en lo que va de temporada, sólo ha ganado ocho. Pierde la pelota y el control con una facilidad pasmosa. Chamartín vivió ayer los últimos diez minutos de partido sumido en un silencio casi sepulcral.

El PSG, por cierto, estaba jugando también la Copa, más o menos a la misma hora. La llegada del equipo francés a Madrid dentro de un mes para disputar la ida de los octavos de Champions empieza a vivirse como una pesadilla. “La eliminatoria estaba prácticamente imposible y queríamos hacer un gran partido en un gran escenario”, dijo Jagoba Arrasate, técnico del Numancia.

Le preguntaron si, al leer las noticias sobre la charla que había mantenido el Madrid el día anterior, se esperaba otro partido distinto. “Leyendo entre líneas puedes pensar que el rival puede salir enrabietado por esa reunión. Pero con el 0-3 de la ida y al haberse puesto por delante en el marcador tan pronto, han jugado con el resultado y por eso quizás el león no ha parecido tan fiero. Creo que se está siendo un poco pesimista con el Madrid, vamos a darle crédito al campeón de Europa, igual no están en su mejor momento, pero no le voy a dar por muerto ni mucho menos”, prosiguió el entrenador del conjunto soriano.

El primero que juega sin confianza y dándose por muerto, sin embargo, es el propio Madrid. “Tenemos que matar los partidos, que es lo que nos está faltando. Hemos salido bien en las dos partes, pero no ha faltado consistencia”, reflexionó Vallejo. El tercer cambio de Zidane fue quitar a Borja Mayoral, el único delantero del equipo, para meter a Casemiro. Era el minuto 76 y el Madrid iba ganando 2-1. “Borja no estaba lesionado, ha sido un cambio táctico”, explicó el técnico francés sin dar más detalles. Se le vio picado y bastante seco en la rueda de prensa.

“No es fácil para los que juegan menos, hicimos un buen partido, nos ha faltado un poco de gasolina, si enfrente hay un rival que corre hasta el final pase lo que pase y tú bajas físicamente un poco, puede suceder eso. Pero estoy contento con los jóvenes”, analizó el técnico. ¿Se va entonces satisfecho a casa?, le insistieron. “Sí y los jugadores también”, contestó matizando que el partido de ida había sido clave en la eliminatoria.

¿Lo que ha visto hoy era lo que esperabas después de la reunión de ayer?, le preguntaron a Zidane. “Son dos cosas diferentes. La eliminatoria es lo más importante, estamos en cuartos y ya está”, contestó. Se lo volvieron a preguntar de nuevo, también si creía que el equipo ha tocado fondo y no puede caer más bajo. “Para mí no, estamos recuperando cosas y lo vamos a conseguir, con mis jugadores y con tranquilidad. Vosotros podéis pensar lo que queráis, pero nosotros estamos convencidos de que esto lo vamos a sacar adelante”, zanjó.