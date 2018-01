Nadie sabe cuándo se lesionó Benzema

Enfrentarse al Madrid no es nuevo para el Numancia (ocho duelos, solo una victoria en 2000) ni para Jagoba Arrasate, su entrenador, que goleó a los blancos cuando dirigía a la Real Sociedad en agosto de 2014 (4-2). “No vamos a hacer nada especial porque venga el Madrid”, decía el técnico vasco ayer, frío, como el tiempo que espera a los de Zidane esta noche en Los Pajaritos (unos cinco grados). La Copa no deja de ser un premio para este Numancia que es quinto en Segunda, con todas las opciones intactas para luchar por el ascenso. Los delanteros Manu del Moral y Guillermo, ex del Athletic, son dos de las caras más reconocibles de un equipo que ante todo es un bloque compacto.