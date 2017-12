El regreso de Serena después de ser madre

Serena Williams tiene ejemplos exitosos de otras tenistas que han vuelto y lo han ganado todo. La belga Kim Clijsters logró conquistar tres Grand Slam (dos US Open y un Abierto de Australia) y recuperar el número uno del ranking tras haber sido madre. Lindsay Davenport también: dio a luz en junio de 2007 y en septiembre volvió a la competición ganando el torneo de Bali donde posó feliz junto al trofeo y su hijo. Victoria Azarenka, en cambio, no la ha tenido fácil: en Wimbledon de este año vivió una situación incómoda por el orden de juego, cuando estuvo durante una jornada esperando a que se concretara la hora de su partido, que terminó a las nueve de la noche. Justo después, se separó de su pareja y el pasado agosto tuvo que renunciar al US Open por una disputa sobre la custodia de su hijo.