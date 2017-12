La NBA le da la razón a LeBron: Kevin Durant le hizo tres faltas no señaladas

La NBA presume de transparencia y no le duelen prendas en reconocer los errores arbitrales. Tanto es así que solo un día después del polémico final del duelo entre Golden State y Cleveland (99-92), los protagonistas de las tres últimas finales, admitió cuatro errores importantes en los últimos instantes del encuentro.

Kevin Durant, de acuerdo con el ‘Last Two Minute Report’ hecho público por la NBA, cometió tres faltas sobre LeBron James, dos de ellas en los últimos 30 segundos, con 95-92 en el marcador. En la primera acción, el jugador de los Warriors, con su contacto, afectó a la “velocidad, rapidez y equilibrio” de LeBron. Los árbitros consideraron que no hubo nada y la acción se consignó como una pérdida de balón del 23 de los Cavaliers. En la segunda acción controvertida, el informe señala que hubo contacto y por tanto falta en el tapón de Durant a LeBron. “Me hizo falta dos veces”, denunció LeBron tras el partido, “pero de todas maneras, ¿qué se puede hacer al respecto?”. Antes, a falta de poco más de un minuto, los árbitros ya se habían equivocado al no señalar como falta otro contacto de Kevin Durant sobre LeBron.

SAN ANTONIO, 109; BROOKLYN, 97 San Antonio: Parker (14), Green (4), Leonard (21), Aldridge (20), Pau Gasol (15) –equipo inicial-; Bertans (0), Anderson (5), Gay (4), Lauvergne (0), Mills (11), Ginóbili (11), Forbes (2) y Murray (2). Brooklyn: Dinwiddie (12), Crabbe (15), Carroll (2), Hollis-Jefferson (13), Zeller (8) –equipo inicial-; Acy (8), Allen (12), Stauskas (2), LeVert (18) y Harris (5). Parciales: 19-16, 31-28, 30-25 y 29-28. ATT Center de San Antonio. 18.492 espectadores.

El informe también señala que LeBron cometió una falta sobre Draymond Green en la lucha por un rebote cuando faltaban 33 segundos para el final. La cadena de errores ha provocado críticas al sistema de revisión de jugadas que utiliza la NBA.

Pau Gasol volvió a cuajar una notable actuación y San Antonio venció a Brooklyn (109-97). El pívot español, que el domingo logró un triple doble ante Sacramento, consiguió frente a los Nets 15 puntos, 12 rebotes y cinco asistencias. Popovich pudo alinear a su quinteto estelar, con Parker y Leonard, a los que va dando descanso en algunos partidos para no forzar la máquina después de las largas lesiones que sufrieron. Leonard anotó 21 puntos y Parker, 14. Aldridge sumó 20 puntos y nueve rebotes, y Mills y Ginóbili, 11 cada uno.

Una canasta de Tyson Chandler a falta de seis décimas para el final dio el triunfo a Phoenix en su duelo con Memphis (99-97). La acción fue sorprendente. Los Suns sacaron de banda y Marc Gasol se situó ante el jugador que puso en juego el balón de la única manera que podía conseguir algo, es decir bombeándolo sobre la canasta de los Grizzlies. Allí se situó Chandler, que tal como le fue el balón, machacó el aro sin que nada pudiera oponer Brandan Wright.

Booker, a pesar de que poco antes del final fue eliminado por faltas, fue el máximo anotador del partido con 32 puntos. 17 sumó Warren y 12 Len. Por los Grizzlies, con las bajas de Mike Conley y Parsons, destacaron Tyreke Evans, con 25 puntos, y Marc Gasol, con 18 puntos, seis rebotes y cuatro tapones, aunque falló los cuatro triples que lanzó.

Nikola Mirotic volvió a jugar a un formidable nivel y fue el más destacado en la victoria de Chicago en Milwaukee (106-115). El ala-pívot montenegrino con pasaporte español sumó cuatro triples, 24 puntos y ocho rebotes. Le acompañaron Dunn, con 20 puntos y 12 asistencias, y Holiday, con 15 puntos. La producción ofensiva de los Bucks recayó en Antetokounmpo con 28 puntos y siete rebotes, Bledsoe, con 22 puntos, y Brogdon, con 18.

Dallas superó a Toronto (98-93). Barea, con 20 puntos, Nowitzki, con 18, y Harrison Barnes, con 16 puntos y 10 rebotes impulsaron a los Mavericks, últimos en el Oeste, hacia su décimo triunfo esta temporada. Los Raptors pagaron el nefasto partido de DeRozan, que acabó con ocho puntos tras fallar 13 de los 16 tiros de campo que efectuó. Lowry sumó 23 puntos y Sergi Ibaka, 11 puntos y 12 rebotes.

Miami, con 20 puntos de Richardson y 18 de Ellington, venció a Orlando (107-89). Elfrid Payton, con 19 puntos, y Fournier y Hezonja, con 14 cada, uno fueron los máximos anotadores de los Magic.