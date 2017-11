Carlsen quiere sacar pecho en Londres

Magnus Carlsen cumple este jueves 27 años, y desde este viernes se enfrenta en el último torneo del Grand Chess Tour 2017, el Clásico de Londres, a nueve rivales de élite. Cuatro de ellos (Levón Aronián, Fabiano Caruana, Wesley So y Serguéi Kariakin) disputarán en marzo el Candidatos de Berlín, cuyo vencedor retará al noruego dentro de un año en el Mundial, también en Londres. Es una gran oportunidad para que el campeón marque su territorio, y se podrá seguir en directo en elpais.com con comentaristas en español.

Los 2.837 puntos Elo que Carlsen acredita hoy están muy lejos de su mejor marca, los 2.882 de mayo de 2014, medio año después de ser campeón del mundo por primera vez, tras destronar a Viswanathan Anand. El noruego tenía entonces 23 años, y había indicios sólidos para creer que iba a ocupar el trono del ajedrez durante mucho tiempo y cómodamente; se preveía incluso que llegase a los estratosféricos 3.000 puntos, algo que se acerca mucho a los límites humanos -si no los supera-, comparable a rebasar los diez metros en salto de longitud.

Sigue en directo el torneo de Londres

Pero la curva de su Elo empezó a bajar gradualmente en 2015 y más aún en 2016, cuando sufrió horrores para mantener su título en Nueva York ante Kariakin. Ese descenso se confirmó con tres fracasos en el primer semestre de 2017, en los torneos Tata (Wijk aan Zee, Holanda), Grenke (Baden-Baden, Alemania) y Altibox (Stavanger, Noruega). Aunque su aplastante triunfo de hace dos meses en el abierto de la isla de Man (Reino Unido) es un destello de recuperación, aún hay dudas, cuya raíz está en la capacidad de Carlsen para motivarse ante la obviedad de que por encima del número uno no hay nada, y también en su mala gestión de las emociones. Y ese problema origina otros: “Sé que puedo jugar, pero ya no estoy tan convencido sobre mi capacidad para ganar. Es una combinación de falta de confianza y de buen juego de mis rivales, lo que no es precisamente una buena mezcla para mí”, fue uno de sus testimonios más significativos durante su periodo de crisis este año.

De sus nueves duros rivales en Londres, el más peligroso es Levón Aronián, a juzgar por los resultados de este año. El armenio, de 35 años, 2º del mundo, ha ganado en confianza y ambición, armas que pueden ser muy eficaces para paliar o eliminar su gran problema hasta ahora: el gran peso de la responsabilidad patriótica -la popularidad del ajedrez en Armenia es tan grande o mayor que la del fútbol- ha lastrado siempre su rendimiento en los momentos decisivos de los Torneos de Candidatos. La calidad media de sus partidas de este año es altísima, lo que sin duda preocupa a Carlsen, quien ya señaló a Aronián como su rival más temible en 2014, durante una conversación con el autor de esta crónica.

ampliar foto Levón Aronián, durante el torneo de San Luis (EEUU) de este año Grand Chess Tour

Pero el caucásico no será el único capaz de hacer sufrir en Londres al escandinavo, quien sólo podrá ganar un torneo tan duro si está realmente en gran forma. Kariakin no es el más brillante pero quizá sea el mejor defensor del mundo. So, Caruana y Hikaru Nakamura personifican las fundadas esperanzas de EE UU, que ganó el oro en la última Olimpiada de Ajedrez, de conquistar el título mundial.

Anand, de 47 años, nunca dejará de ser un genio que puede tumbar a cualquiera. El francés Maxime Vachier-Lagrave, 5º del mundo, acaba de llevarse un gran disgusto al no lograr una esperada -y, para mucho, muy merecida- plaza en el Candidatos por su fracaso en el Gran Premio de Palma de Mallorca, por lo que necesita imperiosamente un éxito balsámico. El ruso Ian Nepomniachi destaca por su creatividad y asunción de riesgos, lo que aumenta su capacidad para dar sorpresas. Y sigue siendo muy difícil doblegar al británico Michael Adams, a pesar de sus 46 años.

El Grand Chess Tour, dotado con 1,2 millones de dólares (un millón de euros) en premios, agrupa en 2017 a los torneos de ajedrez clásico de San Luis (EE UU) y Londres, y los rápidos de París, Lovaina (Bélgica) y San Luis. Carlsen, superado en San Luis por Vachier-Lagrave, lidera la clasificación combinada por sus triunfos en las modalidades rápidas, seguido del francés, Aronián y Kariakin.

ampliar foto Vachier-Lagrave, hace dos semanas, en el Gran Premio de Palma de Mallorca Leontxo García

El hecho de que la Federación Internacional (FIDE) y World Chess (la empresa propietaria de los derechos de los torneos del ciclo del Campeonato del Mundo) anunciasen ayer oficialmente que la final del Mundial 2018 será en Londres, como ya adelantó El País en exclusiva el 9 de octubre, otorga un valor simbólico añadido al Clásico de la capital británica. El extraño día de descanso del sábado, tras la primera ronda de mañana en la sede de Google, se explica por la necesidad de un día para trasladar toda la parafernalia del torneo al centro de congresos Olympia, donde se disputarán las otras ocho rondas, así como un gran torneo abierto y un congreso de ajedrez educativo.

Los aficionados que deseen seguir las partidas en directo a través de elpais.com, con comentarios en español del gran maestro estadounidense (nacido en Costa Rica) Alejandro Ramírez y la maestra internacional mexicana Yvette García, deberán estar muy atentos a las distintas horas de comienzo de cada ronda, según sea en fin de semana (14.00, hora de Londres; 15.00 en Madrid; 11.00 en Buenos Aires; 08.00 en Ciudad de México), en días laborables (16.00 en Londres) o en la última jornada, el lunes 11 de diciembre (12.00). Ese día habrá desempate rápido si fuera necesario para decidir el primer premio.