Italia tras no clasificarse para el Mundial: “Hay que refundarlo todo”

No hay declaraciones —públicas al menos—, de ninguno de los tótems futbolísticos de la Italia reciente. Campeones del mundo en 2006 como Pirlo, Totti, Del Piero, Inzaghi o Gattuso amanecieron ayer con el mismo estado de congelación vital que acompaña a un país que se resiste a afrontar que no estará en el Mundial de Rusia.

“¿Y qué haremos en verano? ¿Verlo por la televisión? ¿De verdad? ¿Nosotros?”. No hay quien entable conversación sin pasar antes por el trance de evaluar la histórica eliminación de La Nazionale. Las justificaciones más dolorosas que contaminan el ambiente no son las que se empeñan en catalogar el mayor fiasco de la tetracampeona del mundo en sesenta años como un acontecimiento aislado, hasta casual, sino las que plantean que semejante apocalipsis se veía venir, aunque nadie se atreviera a avisar de ella.

“El calcio debe ser refundado completamente. Es el momento de tomar decisiones que quizá en los últimos años no se ha tenido la valentía de afrontar”, señaló Luca Loti, ministro de Deportes del Gobierno italiano. “Creo que es importante aprovechar este momento para poner en orden todo el fútbol italiano, desde los juveniles a la Serie A”, dijo el mandatario. Mientras tanto, el xenófobo líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, recurrió al discurso racista para explicar el resultado de la selección. “Demasiados extranjeros en el campo. Desde los juveniles a la Serie A. Y este es el resultado. Más espacio para los chicos italianos, también en los terrenos de juego”, tuiteó. El exprimer ministro Matteo Renzi, ansioso también por encontrar terrenos de confrontación política que le permitan recuperar terreno en su hundimiento progresivo, le contestó llamándole “chacal” y recordándole el éxito en 1998 de una selección francesa multiétnica.

Lo cierto es que el mayor éxito de las categorías inferiores de Italia se remonta al subcampeonato de la Eurocopa sub-19 de 2016 y al cuarto puesto de la sub-20 en el último Mundial. Además, su gran estrella de futuro, Marco Verratti, ausente ante Suecia por acumulación de tarjetas, no ha respondido a las expectativas.

“Para el fútbol italiano es un desastre. Es una situación casi inédita que desde luego daña su imagen. A veces hay que tocar fondo para levantarse y es el momento de hacer examen de conciencia”, analiza Ramón Rodríguez, Monchi, director deportivo de la Roma. Para él —“no dejo de ser un recién llegado”—, sin embargo, el fiasco mundialista no responde a un descenso en la calidad del juego, sino a factores de largo recorrido. “El potencial del fútbol italiano no coincide con esta eliminación. Es un fútbol que está creciendo mucho, fundamentalmente porque tiene muy buenos entrenadores y porque se está trabajando bien a la hora de captar talento”, comenta. “El análisis ha de ser más amplio que una simple personalización de la culpa. Esto ya viene de lejos… En los Mundiales de 2010 y 2014 cayeron eliminados en la fase de grupos. Ya venían avisando”, dice.

ampliar foto Giampiero Ventura, durante el Italia-Suecia. Claudio Villa Getty

Si las victorias reparten gloria a partes iguales, las derrotas tienen un marcado carácter personalista. El seleccionador, Giampiero Ventura, es hoy el principal causante del desastre. “En estas situaciones siempre buscamos un chivo expiatorio, pero un individuo no es nunca por sí solo el único factor determinante”, le defendió Arrigo Sacchi tras consumarse la eliminación.

Ventura se hizo con el banquillo italiano tras la marcha de Antonio Conte en junio de 2016, en una decisión, cuando menos controvertida. El técnico de Génova, de 69 años, había dirigido al Torino durante cinco temporadas (2011-2016), un club de ilustre pasado pero modesto presente, de ahí que su nombramiento no despertase demasiado entusiasmo. “No he renunciado”, se apresuró a aclarar tras el empate ante Suecia. Sin embargo, hoy tendrá lugar una reunión en la Federación italiana en la que se procederá a su despido. “La no clasificación para la Copa del Mundo es un fracaso deportivo que necesita una solución compartida”, señaló su presidente, Carlo Tavecchio, de 74 años, que al igual que Ventura se encuentra en una situación de enorme inestabilidad.

Italia reclama hoy un cambio que si bien no haga olvidar el fiasco actual, sirva de estímulo para afrontar el futuro. Un futuro con fútbol en verano.